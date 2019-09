Imma Tataranni su Rai Uno: quando va in onda e trama

Rai Uno: quando va in onda la nuova fiction, Imma Tataranni-Sostituto Procuratore

La stagione televisiva sta ripartendo così come le nuove fiction che entreranno a far parte dei palinsesti e del nostro cuore. Rai Uno, anche quest’anno, sarà ricco di serie, alcune che già conosciamo ed altre che rappresentano delle novità. Accanto ad alcune importanti conferme, come la quinta stagione di Un passo dal cielo (in onda dal 12 settembre), ci sono anche tante novità, una di queste è rappresentata da Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La nuova fiction è ambientata nella splendida Matera e racconta le vicende sia lavorative che di vita di Imma, nuovo procuratore (per l’appunto) della Capitale Europea della Cultura 2019. La sceneggiatura si ispira ai romanzi di Mariolina Venezia, dal titolo “Come piante tra i sassi“, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì“.

Imma Tataranni: trama e le prime anticipazioni

Imma è una donna forte e quando varcherà la porta della Procura di Matera non farà sconti a nessuno. Per arrivare dove è arrivata, la Tataranni ha lavorato duro e condanna per questo ogni scorciatoia o privilegio. Il suo è un carattere poliedrico: incorruttibile, molto ironica e una brava mamma. Imma non è solo lavoro ma avrà a che fare anche con il marito, la figlia, la suocera, il Procuratore Capo e i marescialli della zona. Per ciò che riguarda la trama dei singoli episodi ne sappiamo molto poco ma potremmo attingere dai libri a cui la fiction è ispirata. Imma dovrà occuparsi prima della morte di un coetaneo della figlia Valentina; poi dovrà indagare sulla scomparsa di una ragazza con la quale aveva avuto un incontro ed infine sarà messa di fronte ad un omicidio, che la vedrà protagonista e in un certo senso responsabile.

Imma Tataranni, la storia sul PM di Matera quando va in onda?

La fiction con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo andrà in onda da domenica 22 settembre per sei puntate. Dovrebbe terminare il 27 ottobre.