Imma Tataranni, lite in conferenza stampa: Vanessa Scalera su tutte le furie

Imma Tataranni sta per tornare: la quarta stagione andrà in onda su Rai Uno a partire da questa domenica 23 Febbraio. Oggi il cast e la produzione hanno presentato la nuova serie in conferenza stampa e ci sono stati attimi di tensione. Vanessa Scalera, protagonista della serie nelle vesti della procuratrice ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, si è scontrata proprio con quest’ultima. Vediamo cosa è successo.

Tutta colpa di Sanremo: la discussione è nata per colpa delle parole pronunciate dalla Scalera sul palco dell’Ariston. Quando, accanto a Carlo Conti, ha presentato la nuova stagione ha colto l’occasione per ringraziare tutto il team dietro la serie, dal cast allo staff artistico, alla produzione di Rai Fiction. Nessuna parola di ringraziamento per Mariolina Venezia, che ha dato vita al personaggio di Imma Tataranni. E questo, la Venezia se l’è legata al dito.

”Sei un’ingrata” Volano stracci durante la conferenza stampa di Imma Tataranni

Durante la conferenza stampa, una giornalista ha chiesto perché Vanessa Scalera non avesse ringraziato l’autrice dei romanzi, se fosse stata solo una dimenticanza o fosse voluto. L’attrice ha detto di essersi semplicemente dimenticata e aggiunge che Mariolina Venezia ha scritto un personaggio straordinario. Peccato che per l’autrice non sia finita qui e decide di togliersi qualche sassolino da una scarpa. La Venezia ha definito Vanessa Scalera ”una paladina dell’ingratitudine”, e ricorda che la protagonista della serie non l’ha mai ringraziata. Ma con un pizzico di sarcasmo giustifica questa ingratitudine di Vanessa perché dopotutto lei è libera, esattamente come il personaggio di Imma. Dopotutto Imma è una protagonista che non vuole compiacere nessuno e di conseguenza Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, conclude.

Vanessa Scalera, sentendosi tirata in ballo ha voluto difendersi dalle accuse della scrittrice. Per l’attrice questa è soltanto una volgare polemica e ribatte che è stata la Venezia a essere ingrata per prima nei suoi confronti durante il lancio della serie, tirando fuori quindi degli evidenti rancori passati di cui nessuno era a conoscenza. Inoltre la accusa di avere un comportamento malmostoso. Il clima è teso e nonostante si cerchi di stemperare la tensione, in sala nessuno si aspettava che potesse scoppiare la scintilla proprio tra le due donne più importanti della serie, la protagonista e la creatrice. Ecco il video completo della discussione.