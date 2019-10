Imma Tataranni lavoro marito: cosa fa nella vita Pietro, parla Vanessa Scalera

Che lavoro fa il marito di Imma Tataranni? Il dubbio dei telespettatori

La fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore sta avendo un successo strepitoso con una media di share del 21% e di valori assoluti pari a 4 milioni e 800mila telespettatori circa: numeri che confermano quanto Rai sia ormai entrata in un circuito virtuoso che la premia ogni volta che vanno in onda nuove serie e miniserie. In molti amano il personaggio di Imma, interpretata – come ben sapete – da una convincente Vanessa Scalera che oggi è stata ospite a Tv Talk, dove oltre a parlare del proprio ruolo e della propria carriera ha speso delle parole anche sul marito della Tataranni; in particolare l’attrice ha parlato di un dubbio che a quanto pare non sarà fugato nella serie: che lavoro fa il compagno di Imma? O meglio cosa fa nella vita?

Pietro De Ruggeri lavora alla regione: ecco cosa fa nella vita il marito di Imma Tataranni

Pietro De Ruggeri nella serie televisiva è interpretato dall’attore Massimiliano Gallo, al quale la Scalera a Tv Talk ha riservato parole di grande stima. Nel corso delle puntate finora è stata messa in evidenza soltanto l’attività della Tataranni, che è quella di magistrata per l’appunto, ma non si è mai parlato del lavoro del suo marito; proprio su Rai Tre l’attrice ha chiarito che Pietro De Ruggeri non è disoccupato e non si limita a fare il mammo: “Massimiliano Gallo – queste le sue parole – ha interpretato benissimo la figura del mammo… Lui lavora in realtà… Se lo chiedono in tanti che lavoro faccia… in realtà lavora alla regione, nei romanzi è scritto, noi non l’abbiamo detto, non si vede…”.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è ispirato ai romanzi di Mariolina Venezia

Vanessa Scalera ha fatto riferimento ai romanzi, e no: non è un errore perché Imma Tataranni – Sostituto procuratore è liberamente ispirato alla serie di romanzi scritta da Mariolina Venezia, autrice materana vincitrice del prestigioso Premio Campiello; in questi romanzi i dettagli sul marito della Tataranni sono numerosi ed è per questo che possiamo dirvi con sicurezza che Pietro non è un mammo a tempo pieno: è chiaro che nelle produzioni televisive certe scelte – come quella di non soffermarsi su alcuni aspetti o su certi personaggi – sono dettate da esigenze di trama e molto altro.