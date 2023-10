Imma Tataranni 4 si farà? Svelato il futuro della serie tv

Tra poche ore andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la celebre fiction di Rai 1 dedicata a una donna, con poco gusto nel vestire ma tanta perspicacia, carismatica e del tutto fuori dagli schemi abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. La domanda che però aleggia tra i fans della fortunata serie è la seguente: ci sarà o no una quarta stagione? La risposta a questa domanda è stata svelata poche ore fa. Ecco quale sarà il futuro di Imma Tataranni e della sua squadra.

Imma Tataranni 4 si farà?

Quello di stasera non sarà un addio ma un arrivederci: dati gli ottimi ascolti registrati, i telespettatori rivedranno con certezza Imma e le sue avventure da Sostituto Procuratore. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore e riportato anche da Davidemaggio.it, la quarta stagione della serie si farà ed è già in fase di lavorazione.

A quanto pare, il mix di giallo e commedia ambientato nella splendida cornice di Matera ha appassionato molto negli anni il pubblico e ha assicurato lunga vita a una formula ormai consolidata e che per certi versi ricorda molto quella del commissario Montalbano, altra serie fortunata firmata Rai.

Ad annunciarlo è stata la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, in occasione della conferenza stampa della terza stagione. Ma non è tutto perché la Ammirati ha anche colto l’occasione per ingolosire i telespettatori rivelando qualche dettaglio inedito e anticipazioni sulle prossime vicende che vedranno protagonista la Tataranni.

Inoltre le riprese potrebbero avere inizio già il prossimo gennaio e, stando a quanto rivelato, il personaggio di Diana, interpretato da Barbara Ronchi, assumerà via via maggiore importanza nel racconto mentre il triangolo amoroso tra Imma, il marito Pietro e l’aiutante Calogiuri continuerà a tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Nel frattempo questa sera, lunedì 16 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata della terza stagione della serie. Stando alle anticipazioni, il marito di Imma sarà coinvolto nell’omicidio di una sua amica, morta in circostanze misteriose. Tutti gli indizi porteranno gli inquirenti a pensare che possa essere proprio lui l’assassino e, nonostante Imma sia fermamente convinta dell’innocenza del marito, non potrà fare nulla per evitare che Pietro venga arrestato.

Per sapere come si risolverà la situazione e se ci saranno o meno delle evoluzioni nel rapporto tra Imma e l’aiutante Calogiuri, non resta che aspettare qualche ora.