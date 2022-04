Imma Tataranni 2, Rai1 ci ripensa: rimandate nuove puntate, c’è la data

I nuovi episodi della seconda stagione erano previsti per la primavera del 2022, ma così non sarà: quando torna in onda

Finalmente i fan di Imma Tataranni troveranno pace: sono trapelate anticipazioni sulle nuove puntate. In un primo momento l’idea che la seconda stagione venisse divisa in due aveva convinto qualche scettico, ma non tutti. Se venissero confermate queste indiscrezioni, però, molti potrebbero cambiare idea. Imma Tataranni 2 non è finita, la seconda stagione è stata divisa in due parti di quattro puntate ciascuna. La prima parte è andata in onda a fine 2021, la seconda era in programma per questa primavera ma non c’è traccia del Sostituto Procuratore nei palinsesti di Rai Uno. Cosa sarà mai successo?

Il motivo per il quale starebbero preferendo rimandare la seconda parte di Imma Tataranni 2 non è dato saperlo. Fatto sta che anche aprile sta finendo, siamo in primavera inoltrata ormai e non si parla delle nuove quattro puntate della serie tv. Che fine hanno fatto? Ci sarà da aspettare ancora qualche mese prima di vederle, perché la data trapelata oggi non ha nulla a che vedere con la primavera del 2022.

A far luce su cosa sta succedendo è stato Superguida Tv che ha riportato la data delle nuove puntate di Imma Tataranni 2: andrà in onda a settembre. Dunque a distanza di quasi un anno, ma perché aspettare così tanto? Forse per trasformarla in un nuovo Montalbano? Anche le avventure del commissario interpretato da Luca Zingaretti facevano compagnia al pubblico per una manciata di settimane con nuovi episodi e poi spariva per un po’. Certo è che il racconto di Imma Tataranni, al momento, pare diverso: si basa molto più sulla serialità che sul singolo racconto.

Questa è solo un’ipotesi, tutto può essere. Magari in casa Rai hanno pensato di trasmettere le altre puntate a distanza di un anno per far passare meno tempo tra una stagione e l’altra. Al pubblico non resta che sperare che si tratti di un singolo episodio e che non succeda lo stesso con fiction altrettanto amate. Un paio di esempi? Doc Nelle tue Mani e Don Matteo. A proposito della data della seconda parte di Imma Tataranni 2, comunque, si parla al momento del 15 settembre. Tutto può cambiare, però: non è da escludere che mamma Rai ci ripensi e collochi i quattro episodi a maggio o giugno!