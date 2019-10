Imma Tataranni 2 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione

Imma Tataranni seconda stagione, la serie tv verrà confermata? Le prime anticipazioni

Imma Tataranni 2 ci sarà? Le prime anticipazioni promettono bene, ma prima di sperare in una seconda stagione della serie tv è meglio attendere notizie ufficiali. Certo è che gli ascolti delle prime sei puntate sono stati davvero alti, un risultato molto soddisfacente che promette bene per il futuro. La conferma che si farà la seconda stagione di Imma Tataranni insomma dovrebbe essere solo una formalità, ma sempre meglio attendere dichiarazioni della Rai. Siamo certi che non tarderanno ad arrivare le anticipazioni su Imma Tataranni 2, non appena si avranno in mano anche i dati dell’ultima puntata della prima stagione. Intanto però abbiamo raccolto alcune dichiarazioni da parte dei principali attori del cast di Imma Tataranni.

Imma Tataranni 2 si farà? Parla la protagonista Vanessa Scalera

Già una settimana fa infatti ci si interrogava su una nuova stagione di Imma Tataranni. Per questo Massimo Bernardini ha approfittato della presenza di Vanessa Scalera a Tv Talk per chiedere alla protagonista se ci sarà Imma Tataranni 2. L’attrice è stata molto vaga: “Non lo so. A me ancora non è stato detto nulla. Non se ne parla”. Davvero non era a conoscenza di nulla, neanche voci, oppure ha preferito mantenere il mistero? La domanda sorge spontanea, visto che Massimiliano Gallo, che interpreta Pietro De Ruggeri, ha dichiarato ben altro negli ultimi giorni. Ospite a Vieni da me, infatti, l’attore è sembrato quasi certo che si farà Imma Tataranni 2: “Sì, ci stiamo pensando. E spero che gireremo presto la nuova stagione”.

Ci sarà la seconda stagione di Imma Tataranni?

Insomma, due dichiarazioni un po’ contrastanti ma fino a un certo punto. Vanessa Scalera, che interpreta Imma Tataranni, non ha né confermato né smentito, per cui è probabile che davvero non sapesse nulla in merito. Massimiliano Gallo invece ha detto che ci stanno pensando, non che è ufficiale. Nonostante ciò, le parole dei due attori unite agli ascolti molto alti della fiction fa ben sperare che ci sarà la seconda stagione di Imma Tataranni.