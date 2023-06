Ilona Staller ha fatto arrestare suo figlio: i dettagli della vicenda

La notizia dell’ultima ora vede il figlio trentenne di Ilona Staller, Ludwig Koons, fermato dai carabinieri di Roma in seguito alla denuncia di minacce da parte della madre. Stando alle dichiarazioni dell’ex attrice hard, il ragazzo l’avrebbe minacciata usando una pistola elettrica, comunemente chiamata teaser. Il fermo è stato convalidato nel pomeriggio di ieri dal giudice del tribunale di piazzale Clodio, accompagnato dalla misura cautelare di assoluto divieto di dimora nella Capitale.

Che cosa è successo

Secondo l’accusa il ragazzo avrebbe detenuto illegalmente il teaser e lo avrebbe adoperato per minacciare la madre e tentare di estorcerle del denaro. Secondo la ricostruzione dei fatti i carabinieri sono arrivati e hanno trovato il giovane seduto in un bar di fronte al condominio dove abitava. A quel punto i militari hanno chiesto a Koons di accompagnarli nella sua abitazione, dove hanno poi trovato il teaser appoggiato su un tavolino.

Ludwig Koons ha quindi cercato di difendersi affermando di non aver mai minacciato la madre: “È falso. Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”. Al momento, come anticipato, il ragazzo ha il divieto assoluto di dimora nella Capitale, misura cautelare decisa al termine dell’udienza per direttissima che si è svolta oggi a piazzale Clodio, ma è stato rimesso in libertà.

I debiti e la vendita della casa

Poco tempo fa l’ex pornostar aveva raccontato a Il Messaggero i suoi attuali problemi economici. A causa della pandemia la Staller non ha potuto lavorare per due anni e di conseguenza ha accumulato alcuni debiti tanto che il suo appartamento sulla Cassia, reso celebre dalla vasca collocata al centro del salone e utilizzato anche come set per alcuni film a luci rosse, era stato pignorato e poi messo all’asta.

“Con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, fra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito. Ma non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico”, aveva dichiarato Ilona Staller.

Non è la prima volta che l’ex pornostar ha problemi economici: già quattro anni fa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cicciolina aveva parlato di alcuni debiti legati anche al pignoramento del vitalizio da parlamentare e alle altissime spese legali che ha dovuto sostenere per difendersi nella complicata battaglia giudiziaria per la separazione dall’ex marito e padre di suo figlio Jeff Koons.