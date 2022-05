Ilona Staller: “Ero una spia per l’Ungheria”, la cosa più pericolosa fatta

Ilona Staller è reduce da una breve ma intensa esperienza come concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Il pubblico l’ha apprezzata, al contrario dei suoi colleghi naufraghi, ma purtroppo all’ennesima nomination è stata eliminata. Complice anche gli altri concorrenti al televoto, che erano altrettanto supportati. Oggi è stata ospite di Francesca Fagnani e Giorgio Lauro nel nuovo appuntamento con Un giorno da pecora su Radio 1. Nel corso dell’intervista sono emersi dettagli che stanno facendo il giro della rete in queste ore.

Si sta parlando tanto per esempio della proposta a Vladimir Putin di trascorrere una notte con lei in cambio della pace in Ucraina. Ai microfoni di Radio 1 ha raccontato di aver fatto la stessa proposta anche a Saddam Hussein in passato. In quella occasione il portavoce contattò la Staller per chiederle come pensava di realizzare quella proposta, ma alla fine non se ne fece nulla. Dalla Russia tutto tace. Ma ha svelato anche altro: prima di essere Cicciolina era Coccinella, una spia per l’Ungheria.

Non è stato affatto divertente, ha ammesso: “Era un pochettino pericoloso”. Per fortuna, ha aggiunto, non è durata molto. Ilona Staller era una spia per l’Ungheria, ma cosa doveva fare? L’ex naufraga ha svelato anche che compiti aveva:

“Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria”

A chiederle di diventare una spia fu la sua datrice di lavoro, la direttrice dell’hotel in cui lavorava, che però ha agito per conto di terze persone. Le affidarono insomma questa missione speciale, la direttrice la chiamò nel suo ufficio e le chiese se aveva voglia di guadagnare di più. “Non dovevo fare altro che sapere dai clienti cosa erano venuti a fare in Ungheria”, ha aggiunto. In che modo agiva? Nulla di strano: andava a cena con questi clienti e chiacchierava con loro, alcuni la corteggiavano anche, ha svelato.

Appreso che Ilona Staller è stata una spia per l’Ungheria, il suo paese, Francesca Fagnani ha voluto saperne di più. Quindi ha chiesto alla sua ospite di raccontare la cosa più pericolosa che ha fatto come spia. E la Staller ha risposto, confessando che il momento in cui ha capito quanto fosse pericoloso ha deciso di smettere. Anche perché in quella occasione ha rischiato la vita: