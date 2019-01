Ilenia Pastorelli come Luca Argentero: il consiglio agli ex concorrenti del Gf

Ilenia Pastorelli dopo il Grande Fratello attrice sempre più richiesta: la svolta alla carriera dopo il reality

Ilenia Pastorelli, a distanza di diversi anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, ha dato dimostrazione di essere un’attrice dotata di grande talento. L’ex gieffina, intervistata dal settimanale Oggi, ha ripercosso le tappe più importanti della sua carriera, non rinnegando certo il suo passato da concorrente di reality. Il segreto per fare strada nel mondo del cinema e dello spettacolo? Ilenia sembrerebbe avere le idee chiare su questo punto. Il Gf per lei è stata una grande occasione ma, dopo tutto questo tempo, continua a pensare al suo ingresso nella Casa come un punto di inizio (e non di arrivo).

Ilenia Pastorelli come Luca Argentero: il segreto del loro successo dopo il Grande Fratello

Ilenia Pastorelli, proprio come Luca Argentero, è stata una dei pochi personaggi del Gf a non cadere nel dimenticatoi una volta finito il reality. Il suo successo? L’attrice, come dichiarato al settimanale Oggi, non se lo spiega. Un consiglio che si sente di dare a chi, come lei, ha percorso o intende percorrere questa strada, però ce l’ha. “Forse l’errore che fa chi esce dal Gf è quello di sentirsi subito un personaggio” ha spiegato la Pastorelli “Invece è solo un punto di partenza. Il lavoro di attrice, showgirl o conduttrice è tutt’altro e bisogna avvicinarsi a questo mondo con tanta umiltà e desiderio di imparare”.

Ilenia Pastorelli si è “rifatta” il sorriso: l’attrice spiega il perché di questa decisione

Una piccola cosa che Ilenia Pastorelli ha deciso di cambiare rispetto a quando ha partecipato al Grande Fratello è il suo sorriso. L’attrice ha ritoccato i suoi denti che, come molti ricorderanno, in passato avevano un aspetto diverso. Il motivo di questa decisione? “I denti separati mi caratterizzavano troppo” ha confessato l’ex gieffina “Ho preferito un sorriso più ‘normale'”.