Ilary e Totti, sit-com sulla loro vita privata? Risponde la Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva la sit-com Casa Totti? La verità della conduttrice e di Piersilvio Berlusconi

Dopo la chicca di gossip lanciata da Chi, non si fa altro che parlare della sit-com dedicata alla vita di Ilary Blasi e Francesco Totti. Fino ad oggi sembravano essere solo voci di corridoio. La diretta interessata ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo un’estate piena di impegni, la bellissima conduttrice ha fatto sapere di essere pronta a riposarsi un po’ in compagnia di suo marito e dei suoi tre figli a Sabaudia, località di mare dove la famiglia Totti passa quasi tutte le estati. I primi di Settembre la donna riprenderà a lavorare, occupandosi innanzitutto dello spot pubblicitario della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alla rivista di gossip, la donna ha parlato anche della sit-com in lavorazione che la vedrebbe protagonista al fianco del suo capitano.

Casa Totti, la sit-com dedicata alla vita di Ilary e Francesco: l’annuncio della Blasi e di Piersilvio

Sia Ilary che Piersilvio Berlusconi hanno lasciato intendere che sarebbero molto entusiasti di vedere andare in onda una sit-com dedicata alla quotidianità di lei insieme a suo marito Francesco. Berlusconi dice: “È un’idea che ci è venuta tempo fa e in maniera scherzosa ne avevo parlato a Ilary, lei e Totti hanno la possibilità di fare qualcosa di spiritoso. Cosa dico? Magari!” Insomma, le voci di corridoio diventato reali. In ogni caso, al momento sembra essere ancora tutto in stand-by. Anche la conduttrice non pare disdegnare l’idea. “Veramente se ne parla tutti gli anni. Magari.”

Ilary Blasi: “Francesco Totti in tv? No grazie!”

Alla Blasi è anche stato chiesto in quale programma tv vedrebbe bene suo marito Totti. La conduttrice è stata molto schietta, tant’è che non ha nascosto di non volerlo assolutamente vedere sul piccolo schermo. “Da nessuna parte. Francesco ha un altro lavoro e la sua simpatia me la tengo per me!”