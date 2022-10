Ilary e Totti: Selvaggia Lucarelli incontra Noemi. Il retroscena

By

La giornalista ha incrociato per puro caso nella capitale l’attuale fiamma dell’ex Pupone della Roma: c’è un dettaglio in particolare che non le è sfuggito

Incontro inaspettato questo pomeriggio per Selvaggia Lucarelli, che mentre si trovava per le strade di Roma si è ritrovata all’improvviso davanti Noemi Bocchi, quella è che a tutti gli effetti (ormai non sembrano proprio più esserci dubbi di sorta) la nuova fidanzata di Francesco Totti.

La giornalista di Domani ha prima di tutto condiviso una Instagram Stories con uno scatto rubato di Noemi, commentando ironicamente: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”. Il riferimento è alla recente Stories di llary Blasi, dove la ex Letterina e presentatrice dell‘Isola dei Famosi si era presa gioco dell’ex taggandolo di fronte ad una boutique Rolex (lo stesso marchio degli orologi di lusso che lei aveva nascosto al marito per ripicca).

Successivamente, Selvaggia Lucarelli ha pensato che la foto meritasse un post a parte e l’ha condivisa raccontando un piccolo retroscena. La giornalista ha segnalato ai suoi follower che ai piedi la Bocchi indossava un paio di scarpe con la scritta Chanel sulla linguetta. Si tratta, oltre che del brand, anche del nome della primogenita di casa Totti. Ecco lo scatto pubblicato online dalla giornalista.

Selvaggia Lucarelli si è anche permessa di fare una sagace battuta commentando la borsa in mano alla donna accanto a Noemi Bocchi. “Forse le borse di Ilary sono state distribuite fra le amiche” ha aggiunto. Il riferimento è legato agli oggetti di valore che Totti, per vendetta, aveva nascosto all’ex moglie.

Non pensiate che Selvaggia Lucarelli, in ogni caso, si fosse messa a caccia di gossip. La compagna di Lorenzo Biagiarelli era infatti semplicemente impegnata a ritirare un vestito nella Capitale e si è trovata questa scena di fronte assolutamente per caso.

Il colpo di scena: chi sono le persone con Noemi nella foto?

Poco dopo aver pubblicato anche il post nel feed, Selvaggia Lucarelli è stata contattata dai follower che, attenti, si sono resi conto di un dettaglio molto importante che le era sfuggito. Le due persone in compagnia di Noemi, infatti, sarebbero nientemeno che i due avvocati di Francesco Totti! L’ex calciatore è infatti attualmente impegnato a far valere i propri diritti dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi.

Ilary e Totti hanno appena dato inizio ad uno scontro legale che li vedrà affrontarsi e confrontarsi per la separazione dell’immenso patrimonio che hanno accumulato nel corso degli anni. Si prevedono scintille, poco ma sicuro.