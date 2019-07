Ilary Blasi al matrimonio della sorella: pioggia di critiche per l’abito scelto

L’abito giallo di Ilary Blasi al matrimonio della sorella Silvia scatena le polemiche

Ilary Blasi continua a far discutere per i suoi look. Questa volta la moglie di Francesco Totti sta facendo chiacchierare sui social network per l’outfit scelto in occasione del matrimonio della sorella Silvia. L’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha optato per un completo giallo, composto da un top che lasciava un filo di pancia scoperta e un pantalone. A completare il tutto dei sandali gold e alcuni bracciali e anelli d’oro. Una mise elegante ma allo stesso tempo troppo semplice, che ha scatenato i follower data l’importanza dell’evento. Tanti, tantissimi, hanno trovato la Blasi del tutto inappropriata.

Il completo pantalone di Ilary Blasi fa discutere

“Certo che Ilary essendo la sorella della sposa poteva mettersi qualcosa di più fine ed elegante…”, ha scritto qualcuno su Facebook. “Ilary ha toppato con questo completo da pizzeria... Avrà anche un costo notevole ma si sposa la sorella non l’amica dell’amica”, ha aggiunto qualcun altro. “Sarebbe stato più decoroso per il luogo sacro avere qualcosa di più coprente sulle spalle! Ma il prete mi è sembrato troppo alternativo per non fare questo genere di appunto. È tutto un party, anche la chiesa”, ha rimarcato un altro utente, seguito da altre decine e decine di commenti negativi.

Non è mancato chi si è schierato dalla parte di Ilary

Non tutti hanno criticato il look di Ilary Blasi. C’è anche chi ha difeso a spada tratta la scelta della nuova presentatrice di Giochi senza frontiere. “Io credo che Ilary abbia scelto questo completo con pantalone per non rubare la scena alla sorella che si sposava e lo trovo un bellissimo gesto”, ha sottolineato una fan della romana. E c’è poi chi ha tuonato: “Ognuno si veste come vuole, l’abito non fa il monaco!”.

Ilary Blasi è sempre stata criticata per i suoi look

Le critiche ai look di Ilary Blasi non sono una novità. Da anni la 38enne viene bersagliata per i capi che indossa. È successo in tv, in particolar modo a Le Iene, ma pure nella vita privata. Qualche anno fa, ad esempio, ha fatto scalpore l’abito scelto per il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.