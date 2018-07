Ilary Blasi: la conduttrice fa una scelta sbagliata al Wind Summer Festival

Il vestito di tulle fucsia di Ilary Blasi: pioggia di critiche per la conduttrice

Ci risiamo: Ilary Blasi ha di nuovo sbagliato look. Per la quarta puntata del Wind Summer Festival 2018 la moglie di Totti ha sfoggiato un body nero avvolto da un vestito di tulle fucsia con cinturone di vernice scura e stivaletti di pelle bassi. Una mise piuttosto colorata e stravagante, che è stata completamente bocciata dal pubblico. Su Twitter, Facebook e Instagram si sono sprecati i commenti negativi nei confronti dell’outfit scelto da Ilary. Un vero peccato per molti telespettatori, che per una donna stupenda come Ilary trovano davvero mortificante indossare alcune creazioni. Non è la prima volta che la presentatrice romana viene criticata per il suo guardaroba: negli ultimi anni succede di continuo. Da Le Iene al Grande Fratello Vip, passando per Balalaika e la kermesse canora di Canale 5, la Blasi sembra propensa allo sbaglio. È davvero cattivo gusto o mossa astuta per far parlare di sé? Ad ogni modo anche questa sera la presentatrice romana non è passata indifferente e ha lasciato il segno in tv.

Tutte le critiche al vestito fucsia di Ilary Blasi

“Ma chi la veste Ilary Blasi, Malgioglio? No, perché altrimenti non si spiega”, ha scherzato qualcuno su Twitter, mentre qualcun altro ha invitato la conduttrice a cambiare il suo stylist. “Ma la costumista di Ilary Blasi c’è o ci fa? Non mi garba nessuno dei suoi outfit MAI”, ha sottolineato un telespettatore sui social network. “Stasera Ilary è vestita da Barbie tulle”, ha ironizzato una fan della conduttrice. “Il vestito di Ilari Blasi è il porta confetti della comunione di mia cugina”, ha scritto divertito un altro, postando addirittura una foto paragone.

Ilary Blas: look bocciato al Wind Summer Festival

Insomma il giudizio è unanime: a nessuno è piaciuto il vestito di Ilary Blasi al Wind Summer Festival!