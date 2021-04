Ilary Blasi vestiti Isola dei Famosi 2021: chi è la stilista e quanto costano

Ancora una volta Ilary Blasi ha lasciato il segno in tv con i suoi look. All’Isola dei Famosi 2021 sta sfoggiando puntata dopo puntata abiti eleganti, da red carpet, con spacchi e ritagli, che mettono in mostra il suo fisico scolpito. Esordio in nero, con incroci sulla pancia per poi passare a un top e pantaloni di raso rosso. Senza dimenticare l’abito di velluto giallo (che qualcuno ha ironicamente paragonato ad un Ferrero Rocher) e quello blu, con guanti incorporati e un sensuale ritaglio sul decolleté.

Chi veste Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021? La stilista del Kosovo Lia Stubbla. Il suo nome è ancora poco noto in Italia ma, siamo sicuri, diventerà presto molto famoso grazie anche alla moglie di Francesco Totti. In realtà non è la prima volta che una celebrity di casa nostra sfoggia una creazione di Lia: in passato Belen Rodriguez ha scelto un abito della Stubbla per una puntata di Tu si que vales. Non un semplice abito da sera bensì un modello della linea sposa, sempre firmato Lia Stubbla.

Anche Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, ha indossato un abito Lia Stubbla per un evento all’hotel Excelsior durante il Festival di Venezia. Nero, ricoperto di paillettes, e con spacco inguinale. Lo stile della stilista kosovara è assai riconoscibile e si può riassumere in tre parole: eleganza, sensualità e femminilità.

Quanto costano i vestiti che Ilary Blasi sfoggia all’Isola dei Famosi 2021? Ogni abito si aggira intorno ai mille euro. Dove comprarli? Al momento il sito ufficiale della stilista è offline. Basta però mandare un messaggio sulla pagina Instagram della creativa, pronta a rispondere nel giro di pochi minuti.

Ilary Blasi sceglie gli abiti da sfoggiare puntata dopo puntata all’Isola dei Famosi 2021 col prezioso aiuto della sua stylist di fiducia: Silvia Giacò. Ad ogni vestito abbina scarpe Le Silla o Casadei e vistosi e preziosi orecchini che le incorniciano il volto (e che toglie in diretta qualche minuto prima della fine della trasmissione).