Ilary Blasi verso Battiti Live: look da viaggio trendy ma la borsa è da capogiro

C’è chi viaggia con uno zaino e chi, come Ilary Blasi, parte con un bagaglio a mano che vale quanto una vacanza. L’estate è alle porte e la conduttrice romana è pronta a tornare sul palco di Battiti Live, lo show musicale che, puntualmente, trasforma la Puglia nella capitale del pop. Ma prima ancora delle note e dei tormentoni, ad attirare l’attenzione è lei. Non tanto per dove va, quanto per come ci va.

Ilary Blasi in partenza per la Puglia: lo stile prima di tutto

Le Stories su Instagram parlano chiaro: “Quando @gra69 e @bravoalvin chiamano, Ilary risponde… arrivoooo”. E così la Blasi, fresca e sorridente, ha preso il volo verso Molfetta, dove si registreranno le prime cinque puntate del programma di Canale 5.

Look da viaggio? Comodissimo, ma solo in apparenza semplice. I pantaloni cargo panna, larghi e morbidi, sembrano rubati dallo streetwear anni ’90. Sopra, una camicia cropped azzurra a maniche corte, dal taglio boxy e maschile, portata aperta quanto basta per lasciare in bella vista gli addominali scolpiti e una borsa a tracolla che, senza troppi giri di parole, fa sognare ogni fashion lover.

Capelli raccolti in una lunga treccia spettinata, quasi a voler sottolineare la nonchalance con cui viaggia. Ai piedi, sneakers bianche pulitissime, probabilmente appena tirate fuori dalla scatola (un piccolo lusso da vera frequent flyer). Ma il vero colpo d’occhio resta lei: la borsa. Perché quando si parla di Ilary Blasi, il binomio “viaggio e borsa griffata” non è un caso, è una firma.

La Diorcamp che fa girare la testa (e i numeri)

Ad accompagnarla in questa nuova avventura pugliese è stata la Diorcamp piccola, una tracolla d’ispirazione militare firmata Christian Dior, decorata all-over con la celebre stampa Oblique blu. Un pezzo dichiaratamente sporty-chic, dotato di fibbie ispirate al mondo tecnico, logo maxi stampato in bianco sulla pattina, e una tracolla regolabile che permette di portarla comodamente anche sopra un completo da viaggio. Ilary la indossa con disinvoltura, come se fosse una qualunque borsa da aeroporto. Ma sappiamo bene che non lo è.

Il modello, infatti, è in vendita sul sito ufficiale della Maison a 2.950 euro, e rientra tra gli accessori più desiderati del marchio francese. Non è la prima volta che la Blasi sfoggia pezzi da collezione della griffe parigina: il suo armadio è un piccolo tempio di borse da sogno. E proprio questa passione – o meglio, ossessione affettuosa – ha fatto parlare di lei ben oltre le pagine di moda.