Ilary Blasi nella quotidianità: Totti svela i segreti di sua moglie

Ilary Blasi nella vita di tutti i giorni: Francesco Totti parla della moglie

L’autobiografia di Francesco Totti ha riscosso un grandissimo successo. L’ex capitano della A.S. Roma ha scritto nero su bianco i dettagli di tutta la sua vita, passando dalla carriera calcistica alla vita privata, quella vissuta fuori dai riflettori. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dedica uno speciale spazio ad Ilary Blasi e a quello che suo marito ha raccontato di lei all’interno del suo libro. Il campione giallo-rosso parla di come si sono conosciuti, di come è nata la loro storia d’amore e di come hanno deciso di mettere su famiglia. Alla fine, l’uomo arriva a citare il nome della sua donna per ben 98 volte. È proprio grazie a Francesco che il pubblico della conduttrice può finalmente conoscere qualcosa della Blasi che non vediamo, quella lontana dalle telecamere.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il racconto dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti parla di una donna indifferente alla sua gloria di capitano della Roma. Il campione racconta infatti di una Ilary che non comprende molto spesso il motivo per cui alcuni tifosi arrivino addirittura a baciare il suo piede destro. La Blasi è lontana dal mondo del calcio e non sempre riesce a capirne le dinamiche. Ed è anche questo che ha fatto sì che il calciatore di innamorasse di lei. Nella vita di tutti i giorni, la donna è molto quadrata e in grado di educare i suoi tre figli in modo magistrale. Prima di avere dei bambini, Francesco pensò di chiedere alla sua donna di lasciare la tv, ma ora si è reso conto che era una richiesta a dir poco inutile, dato che la sua amata riesce ad occuparsi della famiglia e a lavorare allo stesso tempo.

Ilary Blasi tra famiglia e lavoro: le parole di Francesco Totti

Ilary ha sempre appoggiato suo marito, in ogni scelta, senza mai lasciarlo solo. Lo ha aiutato a scrivere la lettera di addio al calcio, lo ha supportato e lo ha aiutato a prendere qualche scelta a volte troppo difficile. A quanto pare, la Blasi è una donna dai grandi valori e riesce a dividere il lavoro da quella che è la sua vita privata.