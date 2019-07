Totti e Ilary Blasi: i primi ospiti della sitcom dedicata alla coppia

È da tempo che sul web hanno iniziato a circolare delle voci riguardanti un presunto progetto lavorativo di coppia per Ilary Blasi e Totti. Ora, grazie al settimanale diretto da Signorini, i rumors di cui si è tanto parlato in questi mesi sono stati confermati con una grande esclusiva. A quanto pare, la nota e amatissima coppia ha iniziato le riprese di quella che sembra pronta a divenire un’esilarante sitcom di famiglia. I fan dell’ex capitano della A.S. Roma e della sua amata sono sempre stati molto curiosi di capire come i due vivano la loro quotidianità tra le quattro mura di casa. In edicola da domani, Mercoledì 24 Luglio, il nuovo numero di Chi rivela ai suoi lettori i primi due speciali ospiti che sono stati contattati direttamente dalla conduttrice e suo marito Francesco.

Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva la sitcom di famiglia: Emma Marrone e Teo Mammucari ospiti

Ilary Blasi e Francesco Totti non sono mai stati dei grandi amanti del mondo social, eppure qualcosa sta cambiando. Da alcune settimane, la bella presentatrice e l’ex calciatore hanno deciso di essere un po’ più attivi e di condividere con i followers alcuni momenti della loro sfera privata. Entrambi hanno infatti cominciato a pubblicare foto, video e simpaticissime storie Instagram. Inutile dire che la loto iniziativa sta già riscuotendo un grandissimo e positivissimo risultato. Nelle ultime ore è divenuto virale un video di Totti che durante la messa parla con il parroco che ha sposato sua cognata proprio alcuni giorni fa. E mentre attendiamo di conoscere la data della messa in onda di tale sitcom, che al momento resta ancora top secret, il settimanale Chi svela che i primi due ospiti della coppia Blasi-Totti saranno Teo Mammucari e Emma Marrone.

Totti e Blasi: le riprese della sitcom sono iniziate

A quanto pare, la Blasi e Francesco hanno intenzione di portare avanti questo nuovo progetto con la complicità di alcuni amici e colleghi. Mammucari ha lavorato al fianco di Ilary nella conduzione de Le Iene, mentre la Marrone pare sia una delle cantanti preferite dei tre figlio della coppia.