Ilary Blasi su Totti a Che Tempo Che Fa: “La gente non mi calcola”

Ilary Blasi ospite a Che Tempo Che Fa: la conduttrice intervistata da Fabio Fazio parla del marito Francesco Totti

Ilary Blasi è stata ospite di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. La bella conduttrice e moglie di Francesco Totti è tornata nel salotto di Rai 2, raccontandosi in una divertente intervista. Ilary ha parlato soprattutto del marito e non è mancato un momento di emozione, quando in studio sono state mandate in onda le immagine dell’addio al calcio (come calciatore) di Totti. La Blasi ha ricordato la voglia del marito di averla accanto in quel giorno importante, un bel gesto che è stato apprezzato sicuramente da tutti i tifosi romanisti e non solo. La conduttrice, inoltre, è stata anche incalzata da Fabio: “Come è stare con Francesco?“. “La gente non mi calcola“, ha spiegato la Blasi.

Ilary Blasi: “La gente non mi calcola, vede solo Francesco!”, l’episodio della telefonata diverte

Le persone non calcolano Ilary Blasi, il grande affetto che la gente professa per il marito comportano per lei dei divertenti episodi, come quello della telefonata, raccontato in diretta. “Mentre venivo qua, mi ha chiamato una persona: ‘Ilary sono Mattia! Salutami Francesco’, così mi ha detto. Io non vengo proprio calcolata. Stare con lui è umiliante“, ha infine detto la Blasi, palesemente scherzando. La conduttrice ha anche raccontato che uomo è Totti a casa, secondo i racconti, non aiuta ma questo sembra non dispiacere a Ilary, di ritorno da una bellissima e rilassante vacanza. Ora, infatti, la presentatrice è fuori dalla tv. La sua assenza al GF Vip, infatti, è stata sostituita da Alfonso Signorini.

Ilary Blasi apprezzatissima su Twitter durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa

Tanti i commenti positivi che Ilary Blasi ha incassato su Twitter. La sua ospitata a Che Tempo Che Fa è piaciuta al pubblico, tanto che in molti la richiedono anche al timone del Grande Fratello Vip.