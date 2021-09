Ilary Blasi senza freni: “d’Urso non cade nelle trappole, Conti intelligente”

Intervistata da Panorama la conduttrice parla del nuovo programma Star in the star e del suo rapporto con due dei suoi più celebri colleghi

Ancora poche ore e potremo finalmente scoprire Star in the star, il nuovo atteso format presentato da Ilary Blasi. La trasmissione, in partenza su Canale 5 giovedì 16 settembre. La trasmissione vedrà la conduttrice al fianco di Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci, una giuria impegnata a scoprire la vera identità nascosta dietro la maschera dei concorrenti.

Saranno 10 i partecipanti alla trasmissione, tutti provenienti dal mondo dello spettacolo. Ognuno di loro interpreterà alcune delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale, mantenendo misteriosa la propria identità. Un’idea, quella dietro alla trasmissione, che ha fatto rizzare le antenne dei vertici Rai (Stefano Coletta in primis). Sarebbe infatti naif non notare le somiglianze del programma di Ilary Blasi con Tale e quale show e, soprattutto, con Il Cantante Mascherato. Come avrà risposto, dunque, la diretta interessata a queste accuse?

Ilary Blasi ha avuto modo di affrontare il tema in occasione di una recente intervista esclusiva concessa a Panorama. Su Carlo Conti, ad esempio, che aveva definito certe polemiche inutili, la moglie di Francesco Totti ha commentato:

La penso esattamente come Carlo, c’è posto per tutti. Lui è un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identià diversa a un programma.

Sul fatto che il caso di Star in the star sia finito in Commissione di Vigilanza Rai, invece, la conduttrice ha aggiunto:

Guardi le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito “nel bene o nel male purché se ne parli”. La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui: quando mi hanno fatto vedere il format – nella versione tedesca- ho provato a capire quanto la mia conduzione si potesse adattare al programma, non quanto somigliasse ad altri show.

E su Barbara d’Urso? Di lei, una volta, disse “Da Barbara d’Urso non possiamo salvarci, invade tutti i giorni le nostre case”. Se l’era presa? Ecco la risposta della Blasi:

Macché è troppo intelligente per cadere nelle trappole dei social. E poi un minimo di ironia, dai, era un gioco sul look mica un insulto. Non vorrei che dopo il body shaming passassimo al fashion shaming.

Tra i punti salienti dell’intervista anche una domanda ad hoc sulla prossima edizione dell’Isola dei famosi, sulla quale però per ovvi motivi la presentatrice ancora non si è ancora messa d’impegno. “Con calma, la prego!“. ha dichiarato la Blasi.

Star in the star: le anticipazioni sul nuovo programma di Ilary Blasi

Della nuova trasmissione Mediaset, di cui ovviamente non possiamo conoscere il cast, sappiamo che assisteremo alle interpretazioni/imitazioni di personaggi come Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Per interpretare questi ruoli, le celebrità in gara saranno truccate con l’utilizzo di speciali protesti in silicone.