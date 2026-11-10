Ilary Blasi rompe il silenzio su Alfonso Signorini e lo difende, il discorso sulla verità

Ilary Blasi ha difeso per la prima volta Alfonso Signorini dopo la bufera innescata da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, a Falsissimo, ha accusato il giornalista di aver manipolato i casting del Grande Fratello Vip e di aver chiesto favori intimi in cambio dell’ingresso nel reality di alcuni aspiranti concorrenti. Signorini ha sempre smentito la ricostruzione del 52enne. Ora si stanno aspettando gli sviluppi legali della vicenda. Nel frattempo Blasi, intervistata da Vanity Fair, ha dichiarato di essere dispiaciuta per il collega, parlando di “gogna mediatica” e di persone che “hanno sguazzato” sulla questione.

Ilary Blasi spezza una lancia a favore di Alfonso Signorini

Signorini, dopo quanto esternato da Corona, si è autosospeso da Mediaset e ha lasciato ogni incarico nella testata Chi, ritirandosi a vita privata. . “Mi è dispiaciuto per lui – ha spiegato Blasi – È diventata una gogna mediatica che, a prescindere da tutto, non auguro a nessuno”. Secondo la conduttrice romana, “sono state dette e mischiate troppe cose. È difficile capire dove inizi e dove finisca la verità. Ci sono molte vittime in questa storia. Ma anche tanti che ci hanno sguazzato”.

Ilary non ha citato esplicitamente Fabrizio Corona, ma nel riferimento allo “sguazzare” è più che lecito pensare che abbia sottinteso anche l’ex re dei paparazzi. D’altra parte lei conosce bene il modus operandi del 52enne visto che in passato ci ha avuto a che fare per alcune spigolose vicende. Tra l’altro, attualmente, è contrapposta a lui in tribunale. Insieme ai vertici di Mediaset (Marina e Pier Silvio Berlusconi), a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e Samira Lui ha intentato una causa contro Corona per quanto detto a Falsissimo, in puntate differenti rispetto a quelle in cui è stato protagonista Signorini. Nel complesso, sono stati chiesti al manager risarcimenti per 160 milioni di euro.

Fabrizio Corona ha messo nel mirino la famiglia Rodriguez

Nel frattempo Corona ha cambiato ‘bersagli’. Dopo essersi occupato di Signorini e del mondo Mediaset, ha iniziato a mettere sulla graticola la famiglia Rodriguez, affermando che Belén abbia avuto una tresca clandestina con suo cognato Ignazio Moser. La showgirl ha riferito di aver denunciato l’ex re dei paparazzi che, di tutta risposta, nelle scorse ore, ha provato a intercettarla per le vie di Milano. Belén ha tirato dritto, evitandolo. Corona ha anche raggiunto Cecilia che gli ha detto di non aver alcuna intenzione di parlare con lui. L’ex re dei paparazzi ha pure aspettato Stefano De Martino sotto casa. “Fabri, non con me, dai”, ha tagliato corto il conduttore, sparendo nella sua abitazione.