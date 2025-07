Ilary Blasi regina di stile a Battiti Live: il look chic da copiare (con bracciali low cost)

Parte da Molfetta, stasera 7 luglio, la nuova edizione di Battiti Live, la manifestazione musicale organizzata da Radio Norba che, giunta alla sua 23esima edizione, continua a far ballare (e chiacchierare) l’Italia intera. A condurre, ancora una volta, Ilary Blasi affiancata da Alvin, con la novità di Nicolò De Devitiis. Tra un’esibizione e l’altra, c’è qualcosa che ha già attirato l’attenzione ben oltre il palco: il look scelto da Ilary.

L’abito color cioccolato: una scelta sofisticata (e strategica)

Scollo girocollo, maniche lunghe, taglio aderente e una gonna drappeggiata che cade morbida fino a sfiorare il pavimento: l’abito di Ilary Blasi a Battiti Live è un inno all’eleganza contemporanea. La tinta marrone cioccolato, meno scontata dei soliti beige estivi, dona profondità al look e valorizza la carnagione dorata della conduttrice. Il tessuto, fluido e senza eccessi, esalta la silhouette con classe, mentre lo spacco anteriore aggiunge il giusto pizzico di sensualità.

È un look costruito con intelligenza, studiato per funzionare sotto i riflettori, ma anche perfetto per un evento serale estivo. Ilary lo indossa con sicurezza, lasciando che sia il suo sorriso – e non il suo vestito – a rubare davvero la scena. L’hair styling, con onde morbide e luminose, completa un’estetica da diva moderna. Ma se l’abito incuriosisce per la sua raffinatezza discreta, è grazie agli accessori che il look si eleva: due maxi bracciali dorati effetto polsino che diventano protagonisti.

I bracciali d’oro (finto) che fanno impazzire i social

Non è passata inosservata la scelta degli accessori. Ilary Blasi ha abbinato al suo long dress due imponenti bracciali dorati con effetto metallico, indossati sopra la manica lunga in modo perfettamente simmetrico. Il risultato? Sofisticato, scenografico, perfetto per un palco televisivo.

Ma la vera notizia è un’altra: quei bracciali non arrivano da una maison di lusso. Sono firmati GSY Creative Studio, giovane realtà pugliese con base a Molfetta. Il prezzo? Attorno ai 20 euro. Sì, hai letto bene. Ilary Blasi indossa un accessorio low cost con l’allure di un pezzo da passerella.

Merito anche dello styling preciso e della scelta di lasciare gli altri gioielli al minimo, lasciando che fossero proprio i due polsini a costruire l’intero equilibrio visivo del look. L’effetto finale è di quelli che piacciono tanto a chi guarda da casa: less is more, ma senza rinunciare al tocco wow.

E sui social il colpo d’occhio ha fatto centro: tra i commenti delle professioniste che l’hanno seguita nel backstage e le immagini condivise, il nome di Giusy Tangari – stylist e parte del team creativo – viene più volte taggato e ringraziato.