Ilary Blasi, look sfarzoso all’Isola: ma non tutto convince, aspre critiche

Ilary Blasi per la finale dell’Isola dei Famosi 2022 sceglie un abito con spacco bianco aderente e una scollatura a V. Ad arricchire il suo look ci pensano gli accessori luminosi e caratterizzati da pietre. In particolare, si fa notare indubbiamente il gioiello che parte dal collo e si collega con la zona cintura e la schiena. Per l’ultima puntata del reality show, la padrona di casa ha optato per un look scintillante. Conclude così l’edizione più lunga della storia del programma televisivo che vede diversi naufraghi affrontare una dura esperienza tra la sabbia e il mare.

Stasera l’outfit di Ilary Blasi all’Isola, che comprende anche delle scarpe abbinate al gioiello, è piaciuto particolarmente al pubblico di Canale 5. Ma ci sono dei dettagli che stanno diventando oggetto di critiche. Molti telespettatori non apprezzano per nulla il make up scelto per la finale e neanche l’acconciatura. A detta di questa parte del pubblico, insieme il trucco e i capelli non donerebbero affatto alla conduttrice. La sua bellezza è inconfondibile, ma tanti utenti sui social network fanno notare che nel complesso la invecchiano.

“Ma Ilary ha fatto qualcosa agli occhi o è il trucco”, si chiede qualcuno su Twitter. “I capelli di Ilary bocciati”, scrive ancora qualcun altro. C’è chi, invece, dà la colpa alla chirurgia. Molti la accusano di aver esagerato con i ritocchini sul viso. Per i capelli, la Blasi ha optato per un’acconciatura leggermente bombata in alto e uno chignon basso. Un look elegante, sofisticato e al passo coi tempi. Infatti, si tratta di un’acconciatura che sta facendo tendenza questa estate.

Per quanto riguarda il trucco, è possibile notare la zona occhi caratterizzata dai colori scuri e sul resto del visto nuance delicate e dai colori per nulla accesi. Tutto nella norma, ma qualcosa al pubblico non torna stasera. C’è qualche dettaglio che, secondo i telespettatori, non renderebbe giustizia alla bellezza di Ilary. Qualcuno ipotizza che sul viso la Blasi abbia troppo trucco questa sera.

“Ma qualcuno mi vuole spiegare il trucco della Blasi?”, scrive un altro utente su Twitter. C’è da dire che qualunque make up o acconciatura abbia Ilary è sempre comunque una bellissima donna.

Ma come hanno conciato Ilary stasera… il parrucco inguardabile, troppo trucco, troppo tutto #isola — Roberta???? (@Ro_blonde) June 27, 2022