Di Ilary Blasi si può dire di tutto, fuorché che abbia gusti non originali quando si tratta di look. La moglie di Francesco Totti è una sperimentatrice “seriale”, a cui piace stupire e lasciare il segno quando si tratta di moda. Già in passato, quando era alla guida del Grande Fratello Vip, aveva lasciato tutti di stucco, conducendo con una parrucca. Nelle scorse ore, in occasione della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, è tornata ad osare. Stavolta niente parrucca, bensì una coroncina a forma di bandana con dei brillantini impossibile da non notare. Allettante anche il completo scuro, griffato Antonino Valenti, con pantalone con il fondo a zampa di elefante, abbinato a un top cut-out a maniche lunghe, impreziosito con un incrocio sul davanti.

Il pezzo forte e più appariscente del look è stato senza dubbio la coroncina. Di che marca è? Per averla bisogna sborsare cifre da capogiro oppure è un articolo di tendenza alla portata di tutti? Buona la seconda opzione: infatti, chi pensa che la “bandana”, del brand Foreva, sia un accessorio di lusso è fuori strada visto che non ha un prezzo esorbitante. Per acquistare la Vittoria Headband silver white Nude Skin bisogna sborsare 80,00. Insomma, la coroncina è accessibile ai più.

Ilary Blasi, buona la prima: L’Isola dei Famosi 16 inizia con il piede giusto

Sorride Ilary Blasi e sorride soprattutto Mediaset per l’esordio de L’Isola dei Famosi che ha fatto registrare buoni dati sul fronte share e ascolti tv. La prima puntata del reality dei naufraghi è stata seguita da oltre 3.2 milioni di utenti, con uno share pari al 23.3%. Numeri non esosi ma comunque più che sufficienti che fanno ben sperare. Resta ora da capire se anche nelle prossime settimane lo show riuscirà a riconfermarsi.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale Cinque, con una nota ha ringraziato la moglie di Francesco Totti per la conduzione di polso, portata avanti con “estro e ironia”. Parole di ringraziamento anche per gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, oltreché per l’inviato in Honduras, Alvin.