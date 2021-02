Ilary Blasi inedita e provocante: il risveglio senza veli (foto)

Ilary Blasi ha pubblicato una storia che ha lasciato molti fan piacevolmente sorpresi. La futura conduttrice dell’Isola dei Famosi è apparsa senza veli, girata di spalle. In primo piano la sua schiena suadente che avrà senza dubbio lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori. Uno scatto inaspettato, molto privato, dove ha mostrato in parte la sua bellezza.

Questo, lavorativamente parlando, è un periodo d’oro per la moglie di Francesco Totti. Presto dovrà cimentarsi per la prima volta nella conduzione dell’Isola dei Famosi 2021. L’adventure game torna in auge dopo una lunga pausa (la scorsa stagione lo show non è andato in onda).

Le novità sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi

Addio ad Alvin come inviato. Quest’anno vedremo Elenoire Casalegno in questa veste. Secondo alcune indiscrezioni, il ruolo era stato offerto prima a Teo Mammucari che, però, avrebbe declinato l’invito.

Secondo Tv Blog, nel cast del reality ci sarebbero già sei concorrenti certi: Gilles Rocca, Vera Gemma, Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Giovanni Ciacci, Angela Melillo e Paul Gascoigne. Nomi già conosciuti che potrebbero portare un po’ di pepe sulle spiagge dell’Honduras.

Ancora incerta la data di inizio del reality ma, con molta probabilità, il programma avrà inizio l’8 marzo. Inoltre, potrebbe esserci un doppio appuntamento settimanale.

Sembra che ci siano stati anche dei no. Asia Argento e Garrison Rochelle avrebbero declinato l’invito a partecipare al reality. Stesso discorso anche per Giulio Berruti che avrebbe deciso di non partecipare a questa nuova avventura (era stato contattato per vestire i panni dell’inviato).

Anche Tommaso Zorzi, ancora concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe essere uno dei prossimi naufraghi dell’Isola dei Famosi. Secondo alcuni, però, Ilary non approverebbe con piacere questa ipotesi. In particolare, alla Blasi non andrebbe proprio giù la vicinanza tra l’influencer e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Sarà davvero così?

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire ulteriori dettagli sulla nuova edizione della trasmissione dei naufraghi. In tantissimi non vedono l’ora di rivedere la moglie di Totti in video.