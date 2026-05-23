Ilary Blasi in tribunale per il divorzio, la geniale provocazione a Totti e quando potrà sposare Bastian

Francesco Totti e Ilary Blasi, giovedì 22 maggio, si sono rivisti al Tribunale Civile di Roma. Nonostante il giudice Gianluca Gelso abbia provato a indicare la strada per raggiungere la conciliazione come previsto dal codice, i due ex coniugi sono rimasti fermi sulle loro posizioni. L’udienza è durata circa due ore. Sia l’ex calciatore sia la conduttrice si sono presentati in aula con pantaloni beige e t-shirt chiara. Ilary ha anche sfoggiato una borsa costosissima, scelta che secondo molti è stato un gesto provocatorio nei confronti dell’ex marito (su tale punto ci torneremo dopo). Dunque? Adesso che cosa succede?

Ilary Blasi e Francesco Totti: ecco quando divorzieranno e quando lei si sposerà

Per quanto riguarda il lato giuridico, tra due mesi verrà ufficializzato il divorzio. Il Tribunale ora adempirà alle procedure previste e spedirà il fascicolo a un collegio formato da tre giudici, i quali emetteranno la sentenza che verrà in seguito notificata a Totti e Blasi. Una volta completato questo step, i due ex coniugi dovranno aspettare altri trenta giorni dal momento della notifica. A quel punto la sentenza sarà definitiva. A conti fatti, su questo versante, tutto si dovrebbe chiudere a inizio agosto. Ilary potrà poi convolare a nozze con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Quest’ultimo ha già fatto la proposta all’amata.

Finito il divorzio, finito tutto il calvario processuale? Assolutamente no. Perché la questione del divorzio non cancella le altre in corso. Ci sono infatti ancora tre punti chiave relativi alla separazione, tutti di natura economica, che saranno discussi in tribunale:

L’ assegno di mantenimento per i figli . Ancora oggi non c’è un calcolo definitivo. La faccenda è intricata. Il primogenito 20enne Christian percepisce già un reddito da lavoro. Molto probabilmente anche Chanel, 19 anni, fresca di vittoria nel programma Pechino Express. Per entrambi, l’eventuale quota di mantenimento sarebbe minore rispetto all’assegno complessivo.

. Ancora oggi non c’è un calcolo definitivo. La faccenda è intricata. Il primogenito 20enne Christian percepisce già un reddito da lavoro. Molto probabilmente anche Chanel, 19 anni, fresca di vittoria nel programma Pechino Express. Per entrambi, l’eventuale quota di mantenimento sarebbe minore rispetto all’assegno complessivo. La parte più importante legata all’assegno di mantenimento riguarda la figlia Isabel, che ha 10 anni. La piccola è stata al centro anche di un caso delicato: Ilary Blasi aveva denunciato Totti per abbandono di minore, accusandolo di averla lasciata da sola in casa per andare a cena con la compagna Noemi Bocchi. Lo scorso gennaio, però, la vicenda è stata archiviata dagli inquirenti. Rimane il nodo economico inerente a quanto debba ammontare il mantenimento di Isabel

Ancora aperta è anche la questione del famigerato “Ratto dei Rolex“, oltre a quella relativa alla spartizione di alcuni patrimoni mobiliari e immobiliari di entrambi. Al momento è in corso una consulenza tecnica d’ufficio per stimare i beni dell’ex coppia.

La “provocazione” di Ilary Blasi, sfoggiata borsetta da migliaia di euro davanti a Totti

All’arrivo di Ilary in tribunale, un dettaglio del look della conduttrice ha catturato l’attenzione dei cronisti: una borsa azzurra griffata Bottega Veneta, modello “The Pouch“. Prezzo dell’accessorio, circa 3.800 euro. La scelta di presentarsi in aula con un simile capo è stata interpretata dai più come una mossa provocatoria nei confronti di Totti dopo che, a separazione avvenuta, ci fu la cosiddetta “guerra delle borse”.

Quando Blasi e Totti annunciarono la fine del loro matrimonio, come certificato dalle memorie legali depositate all’epoca, l’ex calciatore fece sparire l’intera collezione di borse griffate dell’ex moglie. Un contrattacco al già citato presunto “Ratto dei Rolex”. Ilary, dopo settimane, aveva ritrovato le borse che erano state celate all’interno di un soppalco della villa all’Eur. Per questo, il fatto che nelle scorse ore sia giunta in tribunale con una borsetta da migliaia di euro è stato visto come un affronto al “Pupone”.