Ilary Blasi, il look sporty chic fa impazzire i social: prezzo e marca

Ilary Blasi si trova attualmente al centro dell’attenzione per il suo divorzio da Francesco Totti. Tuttavia nelle ultime ore ha fatto molto discutere – questa volta in positivo – anche il suo ultimo look sfoggiato sui social. Si tratta di un completo total beige sporty chic, impreziosito da una bellissima cintura di brillantini. Scopriamo insieme la marca e quanto costa il tutto.

In alcune storie pubblicate nelle ultime ore su Instagram, la showgirl Ilary Blasi ha sfoggiato un look leggermente fuori stagione ma che ha fatto impazzire i fan. Sebbene si tratti di qualcosa di molto semplice, difatti, Blasi risulta essere molto elegante. Nello specifico si è mostrata con un dolcevita beige chiaro, abbinato ad una maxi gonna in tinta a pieghe su cui ha appoggiato una bellissima cintura di metallo dorato anticato con dei ciondoli ricoperti di brillantini che compongono le lettere della parola “Chanel Paris”. E’ proprio quest’ultimo il marchio del prezioso accessorio indossato da Ilary.

La cintura può essere utilizzata anche come collana ed il suo prezzo si aggira intorno ai 3.000 euro. Sebbene attualissimo, sembra che l’accessorio non sia più facile da trovare negli store del brand.

Qui di seguito la foto del look sfoggiato da Ilary Blasi su Instagram, con un’attenzione particolare sul dettaglio della cintura:

In sottofondo alla storia pubblicata che la vede in total beige, la showgirl ha scelto un brano del momento. Nello specifico si può sentire “I Like The Way You Kiss Me” di Artemas. Inoltre Ilary gioca con i capelli e con la gonna, mostrandone l’ampiezza e sistemandosi meglio la cintura. Nonostante l’outfit le stia benissimo, il dolcevita è forse un po’ troppo caldo per le temperature attuali. Possibile, comunque, che volesse semplicemente mostrarlo ai suoi follower.

In una storia pubblicata in precedenza, si vede poi la Blasi in compagnia di sua figlia Isabel. Mamma e figlia si si trovano nello specifico al parco giochi e la bambina si diverte a saltare su un tappeto elastico insieme a delle amichette. Ad accompagnare il video delle piccole che giocano, Ilary ha aggiunto la didascalia “Jumping”.