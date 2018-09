Ilary Blasi: “Grande Fratello Vip? Ecco chi è il mio concorrente preferito”

By

Ilary Blasi ha un suo concorrente del cuore

Ilary Blasi al timone anche quest’anno dell’edizione del Grande Fratello Vip, ha svelato al settimanale Vero di avere un concorrente del cuore tra tutti i protagonisti vip del passato. Tra gli abitanti vip che hanno vissuto nella Casa più chiacchierata d’Italia, la conduttrice romana ammette di avere nel cuore il presentatore televisivo Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, che ha convinto prorpio tutti con il suo fare armonico e i suoi strani rituali diventati esilaranti per il pubblico che lo ha seguito e amato da subito. Ilary Blasi ha infatti dichiarato: ” Daniele ha conquistato tutti con la sua storia personale e con il suo amore per Filippa Lagerbäck“. In effetti è proprio così, Bossari si è dimostrato un grande uomo nella Casa, “la sua rinascita dopo un periodo di crisi, ha conquistato tutti”, continua la Blasi.

Ilary Blasi e il GF Vip 2018

Quest’anno nella Casa del Grande Fratello Vip ci sono molti concorrenti alla ricerca di una seconda occasione nel mondo dello spettacolo, o c’è chi invece si dovrà far conoscere al grande pubblico, o ancora chi non ha mai partecipato ad un reality show, come l’attrice Eleonora Giorgi, l’atleta Fabio Basile e il comico Maurizio Battista. Ilary Blasi dice al settimanale di essere molto incuriosita da tutti : ” Probabilmente perché quest’anno li vedo tutti molto determinati”.

I primi gossip nella Casa del Grande Fratello VIP

Tra i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip c’è il bellissimo Francesco Monte, apprezzato da tutti fuori e dentro la Casa. Già protagonista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, anche se per poco tempo, il bel Francesco ha conquistato tutti e chissà se non sarà lui il protagonista di una nuova storia d’amore. “Secondo me, quest’anno si inciucia”, ha assicurato Ilary Blasi.