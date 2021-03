Ilary Blasi è rifatta: Striscia la notizia svela quanti interventi ha fatto

Fatti e rifatti di Striscia la notizia ha analizzato con attenzione il fisico di Ilary Blasi. Gli autori del programma hanno messo a confronto le foto di qualche anno fa della moglie di Francesco Totti con quelle attuali. E a quanto pare la 40enne ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per apparire più bella che mai…

Stando a quanto trapelato dal programma di Antonio Ricci, Ilary Blasi è rifatta e nel corso del tempo ha ritoccato le labbra e il decolleté. Quest’ultimo oggi appare più florido e forse Ilary ha scelto di rifarlo dopo tre gravidanze che, inevitabilmente, cambiano il corpo di una donna.

Dopo l’allattamento molto spesso il decolleté si svuota e sono tante le mamme che scelgono di ricorrere al bisturi dopo aver messo al mondo un bambino. Una scelta, a quanto pare, compiuta anche da Ilary Blasi, che dall’ex calciatore giallorosso ha avuto i tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Pure le labbra di Ilary Blasi sembrano più piene rispetto al passato. Molto probabilmente la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 ha fatto ricorso a qualche punturina di acido ialuronico per ingrandirle rispetto agli esordi nel mondo dello spettacolo.

Qualche anno fa si era parlato di un trucco semipermanente ma non è escluso che Ilary abbia deciso di intervenire diversamente nell’ultimo periodo. Del resto il ritocco alle labbra è uno degli interventi più richieste dalle Vip italiane, come mostrano chiaramente Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Nonostante le insinuazioni di Striscia la notizia e i dubbi del pubblico Ilary Blasi non ha mai svelato tutta la verità sul suo aspetto fisico. La presentatrice Mediaset non ha mai dichiarato apertamente se ha fatto davvero ricorso alla chirurgia estetica oppure no. Ma alcuni cambiamenti sono più che evidenti…

In più di un’intervista Ilary ha però ammesso di essere stata sempre molto costante in palestra. Con frequenza Lady Totti si allena per mantenere tonico e ben scolpito il suo fisico, dove non ci sono tracce delle tre gravidanze che hanno cambiato la sua vita e quella del marito Francesco.