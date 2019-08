Ilary Blasi e Alvin pronti per Eurogames: “Parteciperemo anche alle sfide”

Ilary Blasi e Alvin su Eurogames: i due conduttori entusiasti per questa nuova versione di Giochi senza frontiere

Ilary Blasi e Alvin sono pronti per Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere, che dovrebbe andare in onda per fine settembre. I due conduttori si ritrovano dopo aver condotto insieme Top pf the Pops nel 2003 e nel 2004 CD: Live. I contatti tra loro non si sono mai persi, nel corso degli anni. Come rivela la stessa Ilary, in un’intervista sul nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in tutti questi anni si sono sempre tenuti in contatto, attraverso messaggi simpatici e divertenti. Ritrovarsi nuovamente insieme a condurre un programma rappresenta una grande felicità per entrambi. Infatti, riservano parole molto belle l’uno per l’altra. Per la Blasi, Alvin è un amico, con cui si sente serena e rilassata. Ora sono pronti entrambi a portare risate e divertimento nelle case degli italiani, esattamente come tanti anni fa riusciva a fare Giochi senza frontiere. Impossibile per loro dimenticare le serate trascorse di fronte al piccolo schermo a ridere delle sfide portate avanti dai vari concorrenti. Ma la Blasi e Alvin non saranno dei semplici conduttori, in quanto anticipano di voler prendere anche loro parte alle avventure previste dal gioco del programma.

Ilary Blasi e Alvin non saranno dei semplici conduttori a Eurogames

“Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero”, confessa Ilary nel corso dell’intervista. Una nuova avventura per la bellissima conduttrice che annuncia, inoltre: “Oltre a condurre parteciperemo alle sfide”. Una vera e propria sorpresa per i telespettatori, che vedranno i due conduttori avventurarsi nelle varie sfide. Entrambi rivelano che questa è la prima cosa che hanno chiesto alla produzione! “Sarà una grande festa per tutti”, annuncia intanto Alvin. Lo scopo dei due conduttori è quello di portare divertimento e tantissime risate ai telespettatori. In particolare, Ilary spera che questo programma possa essere in grado di riportare le famiglie italiane a guardare insieme la tv.

Ilary Blasi, l’obbiettivo con Eurogames e i progetti televisivi futuri

L’idea che la famiglia italiana possa trascorrere una serata di “risate e tifo” sul divano di casa, piace molto a Ilary. Già a casa sua, la conduttrice nota come ognuno guarda una cosa diversa in televisione. Ora spera che proprio Eurogames sia in grado di riportare un’intera famiglia a condividere momenti di divertimento di fronte al piccolo schermo. Nel frattempo, sia la Blasi che Alvin hanno ulteriori progetti futuri. Mentre Ilary rivela che sta lavorando per due progetti Mediaset, di cui ancora non può anticipare nulla, il giovane conduttore parla di radio e “nuove cose in televisione per il 2020”. Non ci resta che attendere per scoprire le sorprese riservate nella nuova versione di Giochi senza frontiere e nei nuovi progetti dei due presentatori.