Ilary Blasi compleanno 40 anni: il regalo di Francesco Totti

Il 28 aprile 2021 Ilary Blasi ha compiuto 40 anni. Un traguardo importante che la conduttrice Mediaset ha festeggiato con il marito Francesco Totti, i figli Cristian, Chanel e Isabel e gli amici più cari. Un traguardo che la Blasi ha tagliato con grande consapevolezza, fiera della donna che è diventata col tempo sia privatamente sia professionalmente.

A Il Punto Z di Tommaso Zorzi Ilary Blasi ha svelato il regalo che ha ricevuto dall’ex giocatore della Roma: un orologio. La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma, siamo sicuri, Totti ha omaggiato la donna della sua vita con un orologio prezioso ed elegante, che è piaciuto parecchio a Ilary.

Dopo venti anni insieme Ilary Blasi e Francesco Totti restano una delle coppie più solide e affiatate del mondo del calcio. Una coppia fuori dal comune in un settore dove separazioni e divorzi sono praticamente all’ordine del giorno. A Verissimo Ilary ha ammesso che non c’è un segreto ben preciso ma la voglia di stare insieme e continuare ad amarsi come il primo giorno.

Ilary Blasi a Il Punto Z parla dell’Isola dei Famosi 2021

Durante l’intervista con Tommaso Zorzi Ilary Blasi ha confidato di aver rifiutato in passato la proposta di naufragare all’Isola dei Famosi. Oggi che conduce il format ha invece cambiato idea e capito che questa può essere davvero un’esperienza unica, decisamente fuori dal comune. Un giorno la vedremo in Honduras, in costume, tra cocchi e palme? Chissà…

Ilary Blasi ha inoltre menzionato Jeda, il fidanzato di Vera Gemma con il quale ha instaurato un feeling particolare. La presentatrice di Canale 5 ha confessato che fin da subito è rimasta colpita dal 22enne di origini marocchine. A detta di Ilary Jeda è il vincitore morale dell’Isola dei Famosi 2021 e spera in futuro di vederlo ancora in tv. Magari al Grande Fratello Vip o, perché no, alla prossima edizione dell’Isola…

A proposito dei suoi look Ilary Blasi ha inoltre ribadito che sceglie abiti stravaganti e particolari perché vuole stupire e creare spettacolo anche con la sua immagine fuori dal comune.