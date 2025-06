Ilary Blasi, Chanel e la nuora: trio delle meraviglie, chi ruba la scena?

The Couple è stato un disastro ma Ilary Blasi non demorde ed è tornata più bella che mai alla conduzione di Battiti Live per il secondo anno consecutivo. Ad accompagnarla in questa esperienza c’è la figlia Chanel che è partita insieme alla mamma per supportarla e sostenerla. Oltre a lei, anche Isabel, Cristian e la sua fidanzata che ormai sembra fare parte ufficialmente della famiglia.

Ilary Blasi, Chanel e Melissa: la foto a Battiti Live

Ilary Blasi ha condiviso una foto in cui appare insieme alla figlia Chanel e alla nuora Melissa. Le due ragazze sono molto legate e tra loro è nata una bella amicizia, tanto che non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme anche senza la presenza di Cristian Totti. Tuttavia, c’è chi insinua che il loro legame non sia poi così limpido e che tra le due possa esserci una certa competizione.

Melissa e Chanel: amicizia o competizione?

Melissa e Chanel sono molto legate, le due ragazze si frequentano a prescindere da Cristian, che avrebbe fatto da collante alla loro amicizia. La nuora di Ilary Blasi è poco più grande della secondogenita, appena diciottenne, e da qualche anno ha intrapreso il percorso da modella.

Allo stesso modo, Chanel ha iniziato da tempo a posare per pubblicità e shooting, anche insieme a sua cognata. Sui social appaiono molto unite, supportandosi e sostenendosi, eppure c’è chi è pronto a scommettere che la loro amicizia non sia reale ma solo di convenienza.

Sui social molti follower commentano le foto di Melissa, scrivendo che è un’approfittatrice e che sia legata a Chanel solo perché figlia di Francesco Totti. Altri ritengono che stia con Cristian solo per il cognome che sfrutterebbe solo per farsi conoscere meglio nel mondo dello spettacolo e della moda.

La giovane, però, sembra non curarsi delle provocazioni e continua la sua vita personale e professionale a testa alta, mostrandosi più bella che mai.

Dove la vedremo prossimamente

Ciò che in molti non sanno è che Melissa ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda prima di fidanzarsi con Cristian Totti. Infatti, i più attenti potranno ricordarla in film come La grande bellezza, Il tredicesimo apostolo, Solo per amore, Mi chiamo Maya dove ha ricoperto ruoli più o meno importanti.

Qualche tempo fa è trapelata la notizia che farà parte del cast di I Cesaroni il ritorno, dove interpreterà Caterina. Certo, la presenza della famiglia Totti nella sua vita ha contribuito senz’altro a farla conoscere di più e ad accrescere la sua notorietà.