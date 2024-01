Ilary Blasi, Belen e d’Urso, che batoste: chi torna in tv e chi no

Cosa riserverà il futuro, professionalmente parlando, a Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Barbara d’Urso? La stagione televisiva 2023/24 si è aperta con tutte e tre le conduttrici ferme ai box. Un vero e proprio colpo di scena se si considera che negli ultimi anni le tre ‘big’ sopracitate hanno avuto le redini di trasmissioni Mediaset di punta. Clamoroso il caso di ‘Barbarella’ che da colonna di Canale Cinque si è ritrovata disoccupata e in rotta totale con i vertici di Cologno Monzese. Ha fatto molto rumore anche il fatto che Belen sia rimasta senza alcuno show. La Blasi ha invece una posizione diversa e tra qualche settimana dovrebbe tornare in video anche se, a differenza degli anni scorsi, il suo perimetro d’azione a livello di conduzione si è ridimensionato non di poco.

Si parta da Belen che è colei che si trova forse nella posizione più scomoda. In vista non sembra esserci alcun progetto. Sia la Rai sia Mediaset non hanno accennato ad alcunché. Insomma, oltre alle ospitate (di queste ne può fare a bizzeffe), non si intravede alcunché all’orizzonte. Dunque quasi certamente la Rodriguez, reduce da un difficile periodo privato, rimarrà ferma ai box fino al prossimo settembre. Poi si vedrà. Bisogna capire se qualcuno è disposto a puntare su di lei o meno.

Capito d’Urso. Dal 1° gennaio 2024 è libera da qualsivoglia vincolo con Mediaset. Ciò significa che può decidere di accasarsi dove meglio crede. Si è parlato di un suo possibile coinvolgimento a Sanremo. La voce, però, pare più ‘fantascientifica’ che altro. Amadeus infatti non ha mai detto di aver pensato di coinvolgere in qualche ruolo la collega. E quindi?

E quindi chissà. A Mediaset difficile rivedere la d’Urso visto che con Pier Silvio Berlusconi è finita a pesci in faccia. In Rai? Anche qui non è così semplice. La tv proposta da ‘Barbarella’ non si sposa un granché con il servizio pubblico, il che complica il tutto. Dunque? Dunque al momento, salvo colpi di scena – e anche perché il grosso dei palinsesti è già stato organizzato -, la d’Urso rimane ferma ai box. A settembre si vedrà.

Ilary Blasi invece dovrebbe a breve tornare alla conduzione. I piani alti del Biscione hanno confermato che L’Isola dei Famosi andrà in onda in primavera e che il programma sarà affidato nuovamente all’ex moglie di Totti, laddove lei dia disponibilità. Certo sono lontani i tempi in cui Ilary aveva tra le mani più trasmissioni quali GF Vip, Le Iene, Giochi senza Froniere, etc etc. Almeno lei, però, non è ‘disoccupata’.