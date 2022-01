Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, il figlio cade nel Tevere: tragedia sfiorata

Brevi ma intensi momenti di paura per la coppia formata dall’attore 52enne e dalla moglie in dolce attesa: i dettagli sull’accaduto

Momenti di panico per Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada, incinta di nove mesi. Ian, il secondo figlio della coppia, durante una tranquilla passeggiata in quel di Roma, è caduto nel Tevere scivolando nell’acqua gelida. Per fortuna l’attore 52enne è intervenuto portando in salvo il bambino, che oggi ha 2 anni. Ecco cosa è successo di preciso.

Come riportato dal settimanale Diva e Donna un piccolo incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, ha colpito la famiglia di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada. Una passeggiata sul lungotevere si è trasformata in un incubo che per fortuna è durato poco tempo. Il piccolo Ian, figlio della coppia nato nel luglio del 2019, è scivolato accidentalmente nel fiume Tevere complice, probabilmente, la pavimentazione ghiacciata dell’asfalto. Ciò che poteva tramutarsi in tragedia è stato solo un piccolo momento di paura per i genitori, in attesa del loro terzo figlio. Rossi Stuart, infatti, con prontezza di riflessi, ha subito reagito alla caduta portando in salvo il piccolo.

Il bambino è stato subito abbracciato dai genitori, che hanno così potuto continuare la loro passeggiata in serenità. Con loro si trovava anche Ettore, primo figlio della coppia, che oggi ha 10 anni.

Ilaria Spada è di nuovo in dolce attesa

Ilaria Spada, attrice e conduttrice moglie di Kim Rossi Stuart, è in dolce attesa del loro terzogenito. La 40enne ha dato il lieto annuncio lo scorso novembre 2021 posando per il settimanale F. In quell’occasione i primi auguri pubblici sono arrivati da Caterina Balivo, grande amica della Spada. Quest’ultima è addirittura la madrina di Cora, la figlia della conduttrice napoletana e del marito Guido Maria Brera.

A quanto pare la Balivo ha avuto il ruolo di cupido per la Spada e Rossi Stuart. I due si sono infatti conosciuti proprio a casa della napoletana, nel 2011. Dopo solo un mese e mezzo dall’inizio della loro relazione la Spada è rimasta incinta del primo figlio, Ettore. Il matrimonio è arrivato poi nel marzo 2019, mentre l’attrice era già in attesa del secondogenito. Il terzo figlio della coppia dovrebbe nascere proprio a breve: il parto è previsto per febbraio 2022.