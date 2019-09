Ilaria e Massimo oggi: la nuova vita dell’ex coppia dopo Temptation Island

Temptation Island, Ilaria e Massimo dopo il falò: la nuova vita dell’ex coppia

Ilaria e Massimo sono stati senza dubbio due dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. I fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si sono immediatamente affezionati alle vicende dell’ormai ex coppia. Ricordiamo infatti che nel corso del falò di confronto, la Teolis ha lasciato Colantoni. Dopo la trasmissione è successo davvero di tutto. Ad oggi, i due non sono tornati insieme, anzi, hanno preso due strade completamente diverse. Nel corso di questi ultimi mesi sono finiti spesso al centro dell’attenzione a causa delle loto attuali vite lavorative e sentimentali.

Ilaria e Massimo dopo Temptation Island: nuova vita per l’ex coppia

Ad Ilaria Teolis si sono aperte diverse porte dopo la partecipazione alla trasmissione estiva di Canale 5. La giovanissima ragazza ha infatti avuto un’opportunità non da poco. Durante il Festival del Cinema di Venezia, la donna è stata invitata a sfilare sul tappeto rosso insieme ad un’altra delle fidanzate del villaggio, Nunzia. Le due hanno avuto così modo di trascorrere una giornata da favola e senza dubbio indimenticabile. Ovviamente, le dirette interessate si sono viste attaccate sui social da svariate haters che non hanno apprezzato la loro presenza ad un evento così importante. Oggi, la Teolis pare sia ancora single e si è lasciata definitivamente alla spalle la sua storia d’amore con Massimo.

Massimo insieme a Sara dopo Ilaria: novità dopo Temptation Island

E se Ilaria è ancora sola, lo stesso non vale per Massimo. Il bel Colantoni ha già ritrovato l’amore al fianco di un’ex tentatrice, Sara Onelli. I due hanno ufficializzato la loro storia proprio nello studio di Uomini e Donne e oggi sono più felice che mai. Sui social non si nascondono e tra loro sembra esserci davvero molta sintonia. La Teolis è solo un vecchissimo ricordo per il bel Massimo.