Ilaria e Massimo a Temptation Island: anticipazioni sul falò di confronto

Ilaria e Massimo news sul falò di confronto a Temptation Island

Preparate i fazzoletti in vista delle ultime due puntate di Temptation Island 2019. Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, indubbiamente i protagonisti di questa edizione del docu-reality, faranno emozionare il pubblico. Ad assicurarlo è Andrea Vicario, il regista del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Vicario, che lavora allo show fin dalla sua prima edizione, ha ammesso che Ilaria e Massimo hanno lasciato il segno nel villaggio delle tentazioni e il loro falò di confronto – di cui una parte è stata anticipata lo scorso lunedì 22 luglio -farà commuovere tutti. Del resto sono in molti a voler sapere se i due hanno lasciato insieme l’Is Morus Relais o se sono rimasti insieme e hanno scelto di andare avanti con la loro convivenza.

Le dichiarazioni del regista di Temptation Island 2019

“Tutte le coppie di questa edizione regaleranno colpi di scena nella loro storia d’amore. In particolare Ilaria e Massimo. Ci hanno fatto sorridere, ci hanno lasciati sorpresi e vi anticipo già che il loro sarà un falò di confronto particolarmente emozionante“, ha anticipato Andrea Vicario a Uomini e Donne Magazine. Il regista ci ha poi tenuto a precisare che tutte le scene utili alle coppie vengono mostrate a Temptation Island. “Certamente tagliamo del materiale: i nostri protagonisti sono ripresi 24 ore su 24 per tre settimane, sarebbe impossibile mandare in onda tutto. Tuttavia non tagliamo mai nulla che possa far cambiare idea su qualcuno. Tutto quello che le nostre coppie vedono della rispettiva metà è ciò che utile alla comprensione del loro rapporto”, ha spiegato.

Ilaria e Massimo di Temptation Island stanno ancora insieme?

Al momento non è chiara la situazione di Ilaria e Massimo: secondo alcune indiscrezioni i due sono rimasti insieme mentre altre fonti parlano di una probabile rottura. Non è escluso che la coppia abbia preso una decisione al falò di confronto che è stata poi cambiata un mese dopo la fine della trasmissione. Del resto è già successo ad altre coppie: basti pensare ad Alessandra De Angelis e Sara Affi Fella che prima hanno mollato i rispettivi fidanzati, Emanuele D’Avanzo e Nicola Panico, per poi fare un passo indietro.