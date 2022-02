Ilaria D’Amico torna a farsi vedere con Buffon ma…lui non cambia idea!

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono tornati a farsi vedere insieme. La giornalista e conduttrice, con i figli, è apparsa accanto al compagno in occasione della conferenza stampa sul rinnovo con il Parma. Il portiere, nonostante i suoi 44 anni, non ha alcuna intenzione di abbandonare il calcio. Buffon ha così firmato con il club emiliano, quello dei suoi esordi, fino al 2024. Ilaria, elegante e in total black come di consueto, si è mostrata al suo fianco, pronta a sostenere il compagno in questa nuova avventura.

Nessun accenno da parte dei due della presunta crisi di cui si è tanto parlato in questi giorni. Gigi e Ilaria sono apparsi vicini, uniti e affiatati. Segno che forse tutto va per il meglio in barba alle malelingue. Una cosa è però certa: Buffon non ha cambiato idea ed è più che mai concentrato sul suo lavoro. “Lui ha in testa solo il pallone”, aveva spifferato una fonte vicina alla coppia. E i fatti sembrano dimostrare che è proprio così…

A Ilaria D’Amico, dunque, non resta che attendere il matrimonio. L’ex volto di Sky non ha mai negato il desiderio di indossare l’abito bianco dopo tanti anni insieme ma per ora Buffon sembra tentennare, più che mai preso dai suoi impegni professionali. Ilaria ha invece deciso di abbandonare momentaneamente la televisione per dedicarsi alla famiglia: a Gigi ma pure ai figli Pietro e Leopoldo Mattia (il primo nato dal rapporto con l’ex Rocco Attisani).

Ad oggi non è chiaro il motivo per il quale Buffon non abbia ancora fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. C’entra forse l’ex moglie Alena Seredova? Assolutamente no: il divorzio con Gigi è arrivato da tempo. Senza troppi problemi la soubrette di Praga e il calciatore sono riusciti a trovare un accordo per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas.

Come Buffon anche Alena si è rifatta una vita accanto al manager Alessandro Nasi e alla figlia Vivienne Charlotte, che la prossima estate compirà due anni. La Seredova, però, non ha mai instaurato un rapporto con Ilaria D’Amico e più volte ha pubblicamente ammesso di non essere favorevole alle famiglie allargate.