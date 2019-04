Ilaria D’Amico e le frasi sui napoletani: arriva la replica della giornalista

Ilaria D’Amico replica alle frasi sui napoletani durante Aiax-Juve

Nuova bufera su Ilaria D’Amico. La compagna di Gigi Buffon è finita al centro delle polemiche per via di una frase pronunciata a poche ore dal fischio di inizio di Ajax-Juventus, che si è tenuta ad Amsterdam lo scorso mercoledì 10 aprile. La giornalista ha definito “un approccio quasi partenopeo, da triccheballacche” il clima all’esterno dell’hotel nel quale alloggiavano calciatori e dirigenti bianconeri, disturbati nel corso della notte precedente alla partita dall’esplosione di fuochi d’artificio da parte dei tifosi olandesi. Frasi che hanno indignato i napoletani, tanto che sui social network è scoppiata una vera e propria polemica. Polemica alla quale Ilaria ha voluto replicare personalmente, fornendo delle spiegazioni all’Ansa.

Le spiegazioni di Ilaria D’Amico sul caso Ajax-Juventus

“Non ne comprendo la ragione, ma questo non cambia di certo né l’amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, né il totale dissenso su questo modo di usare i social network”, ha dichiarato Ilaria D’Amico. La conduttrice Sky ci ha tenuto a precisare che nei suoi programmi sportivi ha sempre elargito grandi apprezzamenti a Napoli, come società, gestione, capacità di fare calcio e tifoseria. A detta della D’Amico, che ha pure rivisto la registrazione della trasmissione, le sue parole sono state travisate e strumentalizzate.

Nessun commento da parte di Sky sulla vicenda

“Il mio riferimento all’ atteggiamento quasi partenopeo era esclusivamente relativo ai fuochi d’artificio che alcuni tifosi dell’Ajax hanno sparato di notte, alla vigilia della partita, davanti all’albergo della Juventus. In riferimento a quello, e solo a quello, ho pensato alla notte di Capodanno a Napoli, all’immagine che abbiamo della festa con i fuochi nella città partenopea, e per questo ho detto quella frase”, ha puntualizzato la D’Amico. Nessun commento o comunicato è invece arrivato da Sky.

Ilaria D’Amico è felice accanto a Gigi Buffon

Incidenti di percorso a parte, prosegue a gonfie vele la relazione tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Per amore del portiere (che dopo aver detto addio alla Juve gioca al Paris Saint-Germain) la presentatrice ha abbandonato Sky Calcio Show dopo 15 anni di onorato servizio. La D’Amico ha preferito concentrarsi sulla famiglia e per questo ha rinunciato a un impegno settimanale scegliendo uno saltuario, come lo show sulla Champions League.