Pessime notizie in arrivo per Ilaria D’Amico: come riportato in anteprima da Davide Maggio, infatti, i vertici di Rai 2 hanno deciso di chiudere Che c’è di nuovo, il talk show di approfondimento che la presentatrice conduceva sulla rete in prima serata.

La decisione è quindi arrivata direttamente da parte del direttore Antonio Di Bella, scontento per i risultati di share decisamente deludenti registrati dal programma. Proprio ieri la trasmissione aveva registrato appena il 2,5% di share, e questo nonostante Ilaria D’Amico avesse potuto vantare un’ospite “di tutto rispetto” come Wanna Marchi, che di certo ci si aspettava avrebbe regalato maggiori soddisfazioni.

I seguaci di Ilaria D’Amico non dovrebbero però farsi illudere dal fatto che giovedì prossimo la trasmissione andrà ancora in onda. Come riporta Davide Maggio, infatti, sembra che nelle intenzioni della Rai ci sia quella di concedere alla presentatrice un’ultima puntata conclusiva prima di farla congedare definitivamente dai telespettatori.

Per una crudele ironia della sorte, tra l’altro, in tempi non sospetti (ovvero prima di riuscire ad imbarcarsi in questo nuovo progetto) la D’Amico aveva ringraziato la Rai dichiarando: “Quando la Rai è arrivata con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice”. Evidentemente, nel corso del tempo, l’azienda si è resa conto che il suo contributo non era poi così fondamentale.

Che c’è di nuovo di Ilaria d’Amico: un’avventura durata come un gatto in tangenziale

La chiusura anticipata della trasmissione arriva ad appena tre mesi dall’inizio: il programma era infatti iniziato su Rai 2 lo scorso 27 ottobre. Fin da subito, ci si è chiesti come un format simile avrebbe potuto interessare il pubblico da casa e guadagnarsi un’importante fetta di share, considerato che non si trattava di fatto di nulla “di nuovo”, che i telespettatori non avessero già visto.

Nel suo programma, Ilaria D’Amico trattava fatti di politica, attualità ed economia con un taglio piuttosto classico, fatto di interviste (soprattutto) e di dibattiti con gli ospiti in studio. Come la stessa conduttrice aveva dichiarato, il taglio a cui si era pensato avrebbe dovuto essere simile a quello de Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi. Purtroppo non si è riusciti in alcun modo a raggiungere gli obiettivi iniziali previsti, peccato!