Il Volo da Cattelan, la strana abitudine: “La facciamo come i gatti”

Nella puntata di Stasera C’è Cattelan andata in onda su Rai 2 il 20 marzo uno degli ospiti è stato il trio musicale Il Volo, reduce del successo a Sanremo con la canzone Capolavoro. E’ proprio sulle note di quest’ultima che Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto hanno fatto il loro ingresso in studio. I tre sono stati poi intervistati dal conduttore Alessandro Cattelan, in particolar modo per parlare del loro presunto scioglimento. La voce ha fatto il giro del web nelle ultime settimane ma, nuovamente, il gruppo ha smentito. Durante la lunga chiacchierata con Cattelan Piero ha poi svelato una loro strana abitudine che ha lasciato spiazzato sia il conduttore che il pubblico.

Alessandro Cattelan, come da consuetudine con i suoi ospiti, ha chiesto se avessero anche loro come molte star un’abitudine strana prima di salire sul palco. A rispondere è stato Piero, il quale ha rivelato una richiesta decisamente bizzarra che la band fa prima di ogni suo concerto. Nello specifico ha rivelato che nel quickchange (che non è il camerino ma un gabbiotto dietro il palco dove gli artisti si cambiano) chiedono di avere sempre della sabbia per i gatti. Questo ha portato il conduttore a domandarsi il motivo, al che i tre hanno specificato che nessuno di loro possiede un gatto ma che la sabbia serve a loro. Per fare cosa? La risposta è stata decisamente spiazzante.

Piero, ha difatti dichiarato:

Uno che canta per due ore la farà la pipì? I gatti siamo noi. Noi, dietro il palco, mentre canta un altro facciamo la pipì nella sabbia per gatti.

Cattelan è rimasto decisamente sorpreso da quest’assurda richiesta, così come molti sul web che hanno commentato la bizzarra richiesta. Piero, ironicamente, ha aggiunto anche:

Chiaramente c’è anche la ciotolina.

Le conferme in merito al presunto scioglimento

Alessandro Cattelan ha poi chiesto al trio qualche specifica in merito alle voci di un loro presunto scioglimento. Il Volo ha confermato che si tratta di un semplice rumors e che non ha alcuna intenzione di sciogliersi.

Queste le parole di Gianluca Ginoble a riguardo:

La gente ha bisogno di gossip. E’ stato strumentalizzato tutto, poi non abbiamo fatto subito la smentita.

Il riferimento è a quanto avvenuto durante un’intervista a Radio Number One tra lui e Piero. Ignazio era invece assente perché, come rivelato in studio da Cattelan, stava dormendo. Lo scambio tra i due ha portato alla diffusione della notizia della rottura, ma la band ha nuovamente rassicurato i fan, confermando di voler andare avanti ancora a lungo.

Cattelan ha poi scherzato un po’ sulla questione:

Se per caso vi doveste davvero dividere se potete farlo qua.

Questo ha scatenato un siparietto divertente tra Gianluca e Piero che hanno fatto finta di litigare.