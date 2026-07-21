Il sogno di diventare madre e il dramma di Valeria Bigella: PMA e due aborti in un anno

Valeria Bigella, ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island, alla vigilia dei 40 anni (li compirà il 25 luglio), ha raccontato il calvario vissuto negli ultimi mesi, svelando di aver subito due aborti spontanei e di essersi sottoposta alla procedura della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). La confessione dell’influencer è arrivata attraverso un lungo post su Instagram, corredato da alcuni scatti emblematici della situazione affrontata. Oggi fa coppia con il cestista Riccardo Moraschini.

Valeria Bigella, il racconto drammatico: la PMA e i due aborti

Bigella ha esordito ricordando che tra pochi giorni compirà gli anni e che per lei è tempo di bilanci e riflessioni per quanto vissuto negli ultimi dodici mesi: “Per me è stato un anno che mi ha messa a dura prova, un anno fatto di speranze, attese, lacrime e silenzi. Un anno segnato dal percorso di PMA, da farmaci, punture, isteroscopie operative, quattro transfer e due perdite”.

A questo punto ha evidenziato come determinate esperienze lascino ferite profonde che mutano il modo in cui si guarda al presente e al futuro, obbligando le persone a trovare forze anche quando non credono più di averne. “Ho pianto lacrime che nessuno ha visto. Ho sorriso quando dentro mi sentivo a pezzi. Ho stretto i denti mentre il mondo continuava ad andare avanti, ed il mio sembrava essersi fermato”, ha aggiunto l’influencer, per poi continuare dicendo che ci sono stati giorni bui in cui si è sentita smarrita e in cui ha avvertito il timore di non riuscire più a risollevarsi.

“Eppure, ogni volta, l’ho fatto! Questo anno mi ha cambiata. Mi ha lasciato cicatrici che porterò sempre con me. Ma mi ha anche fatto un regalo inaspettato: mi ha fatto conoscere la mia forza!”, ha rimarcato. Infine ha spiegato che, nonostante tutto, non si è spezzata, che oggi ha il “cuore pieno di speranza” e che continuerà a inseguire il sogno di diventare madre. La confessione è stata commentata anche dal compagno Moraschini con spirito positivo: “Ti amo, ce la faremo”.

Il post è stato sommerso da migliaia di like e commenti di sostegno. Ci sono state anche tante colleghe che le hanno inviato messaggi di vicinanza, tra cui Rosa Perrotta, Beatrice Valli, Guendalina Tavassi, Ramona Amodeo, Clarissa Marchese, Nilufar Addati, Angela Caloisi e Giulia Salemi.

Da Uomini e Donne a Temptation Island, poi l’amore con Riccardo Moraschini

Valeria Bigella si fece notare dal pubblico televisivo quando nel 2011 partecipò a Uomini e Donne. Uscì dal dating show insieme a Gianfranco Apicerni. La rottura, una volta spentesi le telecamere, arrivò rapidamente. Successivamente si legò ad Alessio Bruno, con il quale si mise alla prova a Temptation Island. Anche in quel caso, dopo il reality, la loro storia giunse al capolinea. Oggi Valeria fa coppia con il cestista Riccardo Moraschini, conosciuto durante il lockdown, e prosegue la sua attività da influencer.