Il Sindaco del Rione Sanità su RaiPlay: trama e chi sono gli attori

Disponibile su RaiPlay Il Sindaco del Rione Sanità film che riadatta l’omonima commedia di Eduardo de Filippo: ecco la trama

Nuova entrata nel catalogo di RaiPlay: stiamo parlando del film di Mario Martone, Il Sindaco del Rione Sanità. La pellicola, presentata a Venezia lo scorso anno, è un riadattamento in chiave moderna dell’illustre e omonima commedia del grande Eduardo de Filippo. Il protagonista è Antonio Barracano soprannominato ‘O Sindaco. Nella sua casa, al centro della Sanità di Napoli, è un via vai di gente che viene a chiedere qualcosa. E ‘O Sindaco risolve i problemi: agli ignoranti, a chi non ha santi in paradiso, a chi viene taglieggiato dagli usurai. Il Sindaco del Rione mette tutto in ordine grazie al carisma che gli consente di riconoscere le persone giuste da quelle malvagie. Barracano amministra il rione con l’aiuto dell’amico medico. Un giorno si si presenta davanti Rafiluccio Santaniello, figlio del fornaio, che vuole uccidere suo padre. Barracano, rivedendo nel giovane la sua stessa inquietudine di quando era ragazzo, intercede e riesce a riconciliare padre e figlio, salvandoli entrambi.

Il cast de Il Sindaco del Rione Sanità

Per interpretare Don Antonio Barracano Mario Martone si è affidato al giovane attore napoletano Francesco Di Leva che restituisce al personaggio del Sindaco una luce nuova: Di Leva ha quarant’anni mentre Eduardo aveva sessanta anni quando mise in scena la commedia. Al suo fianco troviamo l’esperto Massimiliano Gallo nel ruolo di Arturo Santaniello il ricco panettiere. Nella parte del medico c’è invece Roberto de Francesco, apprezzatissimo attore napoletano già protagonista di altre pellicole sempre dirette da Mario Martone.

Il Sindaco del Rione Sanità disponibile su RaiPlay

Da venerdì 28 febbraio 2020, Il Sindaco del Rione Sanità è disponibile su RaiPlay. La pellicola diretta da Mario Martone (già regista di film come Morte di un matematico napoletano, Il giovane favoloso e Capri Revolution) è un adattamento del testo di Eduardo de Filippo. In realtà Martone si era cimentato con questa commedia eduardiana nel 2017 quando l’aveva riadattata per il teatro.. Il passo al grande schermo è stato quindi lo sbocco naturale; è il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 ha avuto ottimi riscontri da parte della critica. E ora è disponibile per tutti gli appassionati sulla piattaforma RaiPlay!