Il Silenzio dell’Acqua 2: numero puntate, location, nuovi attori, repliche

Torna Il silenzio dell’acqua su Canale 5 con la seconda stagione. Il primo capitolo ha attirato l’attenzione del pubblico, che ora attende di scoprire quale altro mistero dovranno affrontare Luisa Ferreri e Andrea Baldini. Questa sera, venerdì 27 novembre 2020, andrà in onda la prima di 4 puntate. In tutto sono 8 gli episodi da 50 minuti che compongono questa nuova stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Pertanto, durante ogni appuntamento andranno in onda ben 2 episodi. Questa volta, Luisa e Andrea dovranno risolvere un caso legato a un efferrato duplice omcidio. Come accaduto nel primo capitolo, ogni personaggio potrebbe avere un movente e, dunque, potrebbe essere il colpevole. La coppia di investigatori dovrà trovare la soluzione a questo enigma che ha degli sviluppi imprevedibili e complessi. Quanto accadrà metterà in discussione anche la loro stessa vita, sia sotto l’aspetto professionale che sotto quello privato.

In particolare, questa volta dovranno trovare il colpevole dell’omicidio di Sara Liverani, una giovane madre, e di Luca, il figlio adolescente. Mentre il giovane muore con un colpo di arma da fuoco, la donna perde la vita con diverse coltellate. I sospetti cadono immediatamente su Rocco, l’ex marito di Sara. La trama ha come location Castel Marciano, come scelto nella prima stagione. Si tratta di un paese astratto, ricostruito nella provincia di Trieste, tra il mare e il Carso. I telespettatori potranno vedere le repliche della fiction di Canale 5 su MediasetPlay. Il portale ufficiale inserirà ogni puntata subito dopo la messa in onda.

Ma chi sono gli attori che ritroveremo in questa seconda stagione oltre alla Angiolini e al Pasotti? Camilla Firpi (Roberta), Fausto Maria Scirappa (Don Carlo De Luca), Riccardo Maria Manera (Matteo) e Claudio Castrogiovanni (Dino Martinelli).

La nuova stagione vede l’entrata in scena di nuovo attori. Scendendo nel dettaglio, troviamo nel cast: Jessica Claudia Paun (Giulia Liverani – la figlia di Sara sopravvissuta al delitto), Barbara Chichiarelli (Silvia Visentin – sorella di Sara), Stefano Pesce (Elio Moas – padre naturale di Matteo), Giulio Corso (Rocco Liverani – ex marito di Sara), Alessandro Cremona (Salvatore Liverani – fratello di Rocco), Silvia Degrandi (Katja Moznich – proprietaria dell’albergo Riviera), Stefano Alessandroni (Umberto Ronchetti – marito di Silvia), Andrea Gherpelli (Sergio Camisa – proprietario dell’albergo dove si allena Rocco e dove si allenava Luca), Gabriele Falsetta (Davide De Luca – fratello di Don Carlo), Martina Gatti (Nina Ronchetti – figlia di Silvia e Umberto), Margherita Laterza (Sara Liverani – la donna trovata morta insieme al figlio), Giorgia Cardaci (Giorgia Gressan – moglie di Don Martinelli) e Pietro Belloni (Luca Liverani – il ragazzo che viene ucciso con la madre).