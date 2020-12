Il Silenzio dell’Acqua 2 anticipazioni ultima puntata: spunta un cadavere

By

Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente chi ha ucciso Sara e Luca nel corso dell’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2. Questo quarto appuntamento ha il compito, naturalmente, di chiudere il cerchio della seconda stagione. La fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini vede anche questa volta al centro della scena le indagini su un delitto a Castel Marciano, in particolare un duplice omicidio. L’appuntamento con la quarta e ultima puntata è previsto, salvo cambiamenti, al prossimo mercoledì 16 dicembre 2020 in prima serata. Sicuramente la verità riuscirà a sconvolgere i telespettatori. Come già accaduto nel corso della prima stagione, solo negli ultimi minuti della puntata spunterà fuori la verità.

Le indagini prendono in considerazione tutti i protagonisti del caso, ma Andrea e Luisa potrebbero non aver dato importanza a qualche importante dettaglio. Ma arriveranno a un risultato durante l’ultimo appuntamento, composto da due episodi, il 7 e l’8.

Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che Andrea si ritroverà costretto a difendersi all’accusa di aver aggredito Elio. I due hanno avuto uno scontro molto acceso, dopo del quale il vicequestore non può non essere interrogato. Un uomo misterioso ha, infatti, aggredito l’uomo, ritenuto da Andrea il possibile colpevole del duplice omicidio di Sara e Luca. A detta di Luisa, però, il collega sarebbe semplicemente offuscato dalla gelosia che nutre per la sua compagna. Tutte le prove sembreranno confermare che il responsabile dell’aggressione ai danni di Elio sia proprio Andrea.

Sarà compito di Luisa scoprire qual è la verità. Nel frattempo, aumenteranno i sospetti e i dubbi sull’assassino di Sara e Luca. In particolare, Matteo si mostrerà convinto del fatto che suo padre Elio non possa essere colui che ha messo fine alla vita della donna e di suo figlio. Il ragazzo difenderà con tutte le sue forze l’uomo e questo causerà delle conseguenze nella sua relazione con Nina. A trovare degli indizi molto inquietanti sarà Don Carlo, mentre Luisa e Andrea proseguiranno con attenzione le loro indagini per trovare finalmente l’assassino.

Nel corso dell’ultima puntata spunterà fuori una verità sconvolgente: il cadavere di Sergio riemergerà dall’acqua. Questo ritrovamento porterà a nuove svolte nelle indagini dei due protagonisti! Inoltre, la piccola Giulia risulterà scomparsa.