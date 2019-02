Il silenzio dell’acqua, quando inizia e trama nuova fiction Canale 5

Data d’inizio Il silenzio dell’acqua: ecco il giorno di messa in onda

Quando inizia Il silenzio dell’acqua? C’è grande attesa per la nuova fiction di Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti protagonisti e, fino a questo momento, c’è stato già un cambiamento riguardante il giorno di messa in onda: salvo ulteriori slittamenti, la prima puntata è stata fissata a venerdì 8 marzo 2019. Le riprese si sono concluse il 27 settembre e sono durate all’incirca 13 settimane. Mediaset punta tanto su questa fiction e, conoscendo meglio la trama, capirete che sarà in grado di attirare l’attenzione di una buona fascia dei telespettatori. A rendere ancora più interessante Il silenzio dell’acqua degli attori preparati e che non vedevamo da molto in una fiction.

Trama Il silenzio dell’acqua: storia della fiction di Canale 5

Il silenzio dell’acqua è ispirato a Broadchurch, una fiction britannica di grande successo. Verrà replicato lo stesso successo in Italia? Sarebbe un colpaccio per Mediaset, visti gli ascolti non proprio soddisfacenti delle ultime serie TV che ha presentato. La storia de Il silenzio dell’acqua si sviluppa in un villaggio costiero molto vicino a Trieste, dove Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) dovranno risolvere un misterioso caso che li metterà a dura prova. E, puntata dopo puntata, conosceremo meglio tutti i personaggi: è stato scelto un cast di grandi professionisti.

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua

Stando alle prime anticipazioni su Il silenzio dell’acqua, Luisa (agente della Omicidi di Firenze) e Andrea (vicequestore di Triste) saranno chiamati per capire che fine abbia fatto una ragazza di 16 anni scomparsa in circostanze sospette. La colpa verrà rimbalzata da un personaggio a un altro e i due protagonisti arriveranno anche al punto di dubitare di loro stessi… Il loro rapporto si incrinerà quando verrà aggiunto nella lista dei possibili colpevoli il figlio di Andrea!