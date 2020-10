Il Signor Distruggere, il padre muore in casa: l’annuncio di Vincenzo Maisto

Vincenzo Maista, conosciuto sui social come Il signor distruggere, dà una triste notizia ai suoi follower questa mattina. Il noto blogger campano condivide un post su Facebook e una Storia sul suo profilo ufficiale di Instagram che annuncia la morte di suo padre. Purtroppo, l’uomo è stato trovato morto nel bagno. Al momento, non è ancora chiaro se il padre di Vincenzo fosse affetto da Coronavirus. I dettagli che il noto blogger di Napoli riporta sui social sulla morte del padre sembrerebbero descrivere sintomi del Covid-19. Infatti, il papà dell’influencer aveva la febbre e non riusciva a respirare. Proprio quando la sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza, l’uomo è stato trovato morto in bagno. Il blogger fa, inoltre, sapere ai suoi followers che il padre viveva solo in provincia di Napoli. A causa di quanto accaduto, Vincenzo anticipa ai fan che le sue pagine social, almeno per oggi, non verranno aggiornate.

Un duro momento per il noto influencer, che vanta oltre un milione e mezzo distribuiti sui tre social Facebook, Twitter e Instagram. Prima dell’arrivo dell’ambulanza, suo padre ha perso la vita. Una tragica notizia quella che dà questa mattina Vincenzo, circa un’ora fa. Sono più di 14mila le persone che stanno dando tutto il loro supporto allo scrittore campano.

Sotto il post da lui condiviso sulla sua pagina ufficiale di Facebook, dove conta un milione di seguaci, i fan esprimono il dispiacere per quanto accaduto al padre. Sono diverse le persone che inviano, virtualmente, un grande abbraccio a Vincenzo, noto come Il signore distruggere. Sicuramente il blogger avrà modo, nei prossimi giorni, di ringraziare i fan per l’affetto che gli stanno dimostrando. Non solo, lo scrittore di Napoli potrà anche spiegare ai fan cosa è realmente accaduto a suo padre.

Il Signor Distruggere alias Vincenzo Maisto: chi è il noto blogger di Napoli

Chi è Vincenzo Maisto/Il Signor Distruggere? Si tratta di un volto davvero molto amato sui social. Prende spesso parte a evinti e trasmissioni televisive nazionali. È riuscito a conquistare i numerosi fan attraverso il suo cinismo. Dopo aver preso ben due lauree, scelse di raccontare le sue esperienze e quelle degli altri attraverso un blog e una pagina Facebook. Da sempre molto pungente, non risparmia critiche proprio a nessuno.