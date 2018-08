Il Segreto e Una Vita, Francisca o Cayetana? Ecco chi è la più cattiva

Il Segreto e Una Vita, chi è la più cattiva tra Donna Francisca e Cayetana? La risposta del giudice

Con gli anni abbiamo imparato ad amare ogni singolo protagonista delle soap opere spagnole in onda su Canale 5. Il Segreto e Una Vita sono infatti parte integrante della quotidianità di milioni di telespettatori. Come in ogni trama, anche a Puente Viejo e Acacias 38 abbiamo i buoni e i cattivi. Come tutti sappiamo, le dark-lady per eccellenza di Aurora Guerra sono Donna Francisca Montenegro da una parte e Donna Cayetana Sotelo-Ruz dall’altra. Entrambe hanno sparso terrore nei loro rispettivi paesini. L’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di chiedere il parere di un esperto per capire chi sia la più malvagia. Il giudice di Forum Francesco Foti ha dato la sua sentenza finale.

Donna Francisca e Donna Cayetana de Il Segreto e Una Vita: ecco chi è la più cattiva

In un modo o nell’altro, Francisca e l’algida bionda riescono sempre a farla franca. Le due cattivone delle soap opere non sono mai state beccate in flagrante e non hanno mai pagato per le loro malefatte. Grazie a Francesco Foti abbiamo scoperto che la Montenegro e la Sotelo-Ruz rischierebbero grosso nel caos in cui venissero arrestate dalla polizia. La proprietara de La Villa si è macchiata in totale di nove omicidi accertati (uno ogni 200 puntate circa), tre tentati omicidi, due rapimenti e tre casi di calunnia. La vedova di German ha invece commesso sei omicidi accertati (di cui due infanticidi), un tentativo di infanticidio e due casi di calunnia.

Francisca e Cayetana de Il Segreto e Una Vita: ergastolo e tanti anni di galera

Alla fine, il giudice di Forum ha svelato ai lettori che le due cattivone rischiano grosso. La moglie di Raimundo Ulloa potrebbe essere condannata a sei ergastoli e 110 anni di carcere. Cayetana rischia invece 5 ergastoli e 40 anni di carcere.