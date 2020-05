Il Segreto Spagna, Marta incinta: il figlio è di Adolfo o Ramon? Il sospetto

Il Segreto anticipazioni spagnole: Marta sposa Ramon e scopre di essere incinta

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un’importante svolta per Marta Solozabal. La sorella di Rosa si sposa con Ramon! Abbiamo visto, nel corso delle puntate andate in onda in queste settimane, che il ragazzo è seriamente interessato ad approfondire la conoscenza con la figlia di Don Ignacio. La ragazza, però, ha preferito frenare le cose e procedere con calma. Infatti, al momento, vediamo Marta provare dei sentimenti per Adolfo. La giovane è costretta a tenere a freno ciò che prova, al fine di permettere alla sorella Rosa di vivere la sua relazione. Per tale motivo, Marta si fa da parte ma i suoi sentimenti diventano sempre più importanti. Dall’altra parte, Adolfo appare davvero indeciso. Ben presto, il figlio della Marchesa Isabel si rende conto di essere innamorato di Marta! Ma vi anticipiamo che il fratello di Tomas continua a stare a fianco a Rosa, facendo nascere un vero e proprio triangolo amoroso.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: il figlio di Marta è di Adolfo? La situazione si complica

Quando Marta e Ramon si sposano, tutti appaiono stupiti. I due ragazzi decidono di convolare a nozze in modo veloce e Don Ignacio non appare per nulla felice. Il motivo? Il Solozabal nota che c’è qualcosa di strano. Stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, Marta scopre di essere incinta! Ed ecco che i telespettatori in Spagna non hanno potuto non iniziare a pensare che il figlio possa essere proprio di Adolfo. Lo stesso ragazzo sospetta che il bambino sia suo, poiché ha trascorso una notte d’amore con Marta recentemente. Rosa non crede, intanto, che la sorella sia innamorata dell’uomo che ha sposato e si dice certa del fatto che sia ancora interessata ad Adolfo. Come potete già immaginare, la situazione è destinata a complicarsi.

Rosa, Marta e Adolfo, Il Segreto puntate spagnole: Ramon ha dei sospetti

Abbiamo già parlato del triangolo amoroso tra Rosa, Marta e Adolfo. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, i telespettatori hanno scoperto che Marta è incinta. Il bambino pare sia proprio di Adolfo, che attualmente sta insieme a Rosa! Gli spoiler spagnoli ci annunciano che Marta verrà smascherata. Ramon inizierà ad avere dei sospetti e le chiederà, appunto, se il bambino che attende è di Adolfo. I silenzi della ragazza non faranno altro che confermare!