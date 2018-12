Il Segreto, puntata speciale 31 dicembre: tornano in tv Pepa e Tristan

Anticipazioni Il Segreto puntate speciale: i telespettatori rivivranno la travolgente storia d’amore di Pepa e Tristan

In prima serata su Rete 4, lunedì 31 dicembre, andrà in onda una puntata speciale de Il Segreto. La soap spagnola propone una serata davvero emozionante per il pubblico che da sempre segue le vicende legate agli abitanti di Puente Viejo. In particolare, la puntata a essere davvero speciale per tutti coloro che amano la coppia composta da Pepa e Tristan. I due noti personaggi della soap hanno fatto sognare i telespettatori con la loro tormentata storia d’amore. Come sicuramente ricorderete, la soap ha preso inizio proprio attraverso la vita di questi due personaggi, che dopo essersi incontrati hanno fatto sognare il pubblico. Una storia d’amore vera e travolgente, ma anche abbastanza tormentata. Dietro ai problemi che hanno contribuito a rendere la vita di Pepa e Tristan difficile c’era ovviamente Donna Francisca. Quest’ultima non riusciva a sopportare il fatto che il figlio si fosse innamorato della giovane Aguirre. Nonostante ciò, la coppia riuscì comunque a vivere il loro amore.

Il Segreto anticipazioni: Pepa e Tristan tornano sul piccolo schermo

Nel corso della puntata speciale del 31 dicembre, dunque, i telespettatori rivivranno la storia d’amore di Pepa e Tristan. La coppia che ha fatto sognare il pubblico torna sul piccolo schermo per continuare a emozionare i telespettatori. La giovane Aguirre giunse a Puente Viejo con lo scopo di ritrovare suo figlio, Martin. Proprio attraverso il bambino, Pepa incontrò il suo grande amore, Tristan. Da quel momento, i due protagonisti della soap iniziarono a vivere momenti di grande felicità, ma anche di forte tristezza. Infatti, sono diverse le occasioni in cui si ritrovarono costretti a vivere separati. Dopo vari problemi e difficoltà, finalmente Pepa e Tristan riuscirono a rendere ufficiale il loro amore, convolando a nozze.

Il Segreto: la storia di Pepa e Tristan su Rete 4 in prima serata

Pepa restò incinta e diede alla luce Aurora e Bosco. Purtroppo si ritrovò costretta a partorire in mezzo al bosco, dove perse la vita. Un grande addio quello della coraggiosa Aguirre, che ha conquistato proprio tutto il pubblico. Dopo la morte della sua amata, Tristan riuscì a ritrovare la serenità a fianco a Candela. Ma anche per lui fu scritto un tragico destino. Una storia la loro che per il pubblico è indimenticabile! Proprio per tale motivo, la Mediaset ha scelto di mandare in onda questa puntata speciale durante la vigilia di Capodanno.