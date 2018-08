Il Segreto: Julieta pronta a uccidere Prudencio, ma arriva il colpo di scena

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta vuole uccidere Prudencio per vendicare Saul

Le anticipazioni spagnole annunciano che Julieta è pronta a mettere fine alla vita di Prudencio per vendicare Saul. La Uriarte è certa che il suo amato sia scomparso a causa di suo marito. La giovane ha proprio ragione. Infatti, il più piccolo dei fratelli Ortega vuole liberarsi di Saul, per riuscire finalmente ad avere sua moglie tutta per sé. Prudencio, attraverso un inganno, spara contro il fratello che finisce nelle acque del fiume. Il giovane poi torna a casa e rivela alla Uriarte che purtroppo dei malviventi hanno ucciso Saul. Julieta non crede pienamente alle parole del marito e inizia a indagare. La ragazza cerca risposte anche da Fernando, il quale ormai vive nella Casona dopo la scomparsa di Donna Francisca. Il Mesia dà un indizio alla Uriarte facendole capire che a uccidere Saul è stato proprio Prudencio. La giovane trova una scatola di legno, che si trova dentro un baule. Qui c’è una pistola con le iniziali del marito, l’arma utilizzata per uccidere Saul, in quanto mancano tre proiettili. Ora Julieta può finalmente vendicarsi della morte del suo amato, in quanto sa finalmente chi è il suo assassino.

Il Segreto: Fernando convince Julieta a uccidere Prudencio

Ora Julieta, però, ha qualche dubbio: Fernando la sta prendendo in giro? La giovane punta una pistola contro il Mesia, a cui chiede di darle tutte le risposte. L’uomo è convinto che a uccidere Saul sia stato Prudencio. Questa conversazione porta la Uriarte a prendere una decisione importante: farsi giustizia da sola. Fernando è riuscito a convincerla a mettere in atto un piano per uccidere Prudencio, anche se questo significa rovinarle la vita. per sempre. Julieta sa che Prudencio passerà dal bosco da solo e così lei sarà pronta a mettere fine alla sua vita, nascondendosi dietro un masso. Da lì farà partire un colpo di pistola, con cui riuscirà a vendicare Saul.

Il Segreto anticipazioni: Julieta pronta a uccidere Prudencio, ma ricompare Saul

Julieta si nasconde nel bosco e attende Prudencio. Ormai è sicura, questa è la cosa giusta da fare per vendicare finalmente il suo amato. Ma ecco che accade un graditissimo colpo di scena! Saul ricompare di fronte alla Uriarte, che non riesce a credere ai suoi occhi. Il maggiore dei fratelli Ortega evita così che la sua amata uccida Prudencio rovinandosi la vita. Insieme riusciranno sicuramente a vendicarsi.