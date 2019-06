Il Segreto e Una Vita, due personaggi si sposano nella vita reale

Il Segreto e Una Vita, Alvaro Quintana e Andrea Dueso pronti al matrimonio

Sembra proprio che due interpreti de Il Segreto e di Una Vita siano pronti a convolare a nozze. A rivelarlo è la rivista Nuovo Tv, che spiega come i due si stiano già preparando all’album di nozze. Di chi stiamo parlando? Dell’attore spagnolo Alvaro Quintana, interprete di Antonito Palacios di Una Vita, e di Andrea Dueso, che in passato ha interpretato Fernanda Ruiz nella soap di Puente Viejo. Se nel corso delle prossime puntate, in onda su Canale 5, il pubblico vedrà il figlio di Ramon convolare a nozze con la sua Lolita, ecco che nella vita reale l’attore è pronto a dire sì alla sua anima gemella. Non si parla molto della loro relazione, eppure sembra proprio che sia nato tra loro un grande amore. Secondo quanto rivela il settimanale, non mancherebbe molto al grande giorno. Dunque, non ci resta che attendere per assistere alle nozze di Alvaro e Andrea.

Il Segreto, chi interpretava Andrea Dueso nella nota soap spagnola: Fernanda Ruiz, amica di Severo

Antonito tutti voi sapranno chi è, ma per quanto riguarda Fernanda Ruiz solo il pubblico che ha seguito con attenzione la soap dall’inizio. Infatti, si tratta di un personaggio che molto tempo fa ha fatto parte del cast della nota soap spagnola e solo per breve tempo. Stiamo parlando dell’amica di Severo, che inizialmente fu presentata con il nome di Melisa. Il Santacruz, dopo un piccolo viaggio, tornò a Puente Viejo rivelando a Candela, che da poco lo aveva rifiutato, di essersi fidanzato. La giovane svolse così il ruolo della fidanzata di Severo, per cercare di ingelosire la pasticcera. I due ci riuscirono alla grande, ma non durò molto questo segreto, in quanto Candela poco dopo scoprì la verità. Fernanda fu anche presente al matrimonio dei due innamorati.

Il Segreto e Una Vita: le coppie che si sono formate sul set

Antonito, invece, continua a essere una presenza fissa nella soap. Il giovane Palacios è ancora presente nelle puntate in onda in Spagna e fa coppia fissa con la sua Lolita. Nella realtà, però, il suo cuore è stato rubato dalla bella Dueso. Non si sa molto della loro relazione, sul web è anche impossibile trovare una foto che li ritrae insieme. Si tratta comunque di una bella notizia per i telespettatori, che spesso si ritrovano a vedere i loro personaggi preferiti vivere una storia d’amore nella vita reale. Ad esempio, Saul (Ruben Bernal) e Julieta (Claudia Galan) sono una coppia anche nella realtà. Non solo, Fe (Marta Tomasa Worner) e Gonzalo (Jordi Coll) sono sposati.